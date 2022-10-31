Hoài Lâm quay lại sân khấu với ngoại hình quá cỡ, nghẹn ngào hỏi một câu khiến khán giả rưng rưng xúc động

Mới đây, trên trang Fanpage, Hoài Lâm tung loạt ảnh mặc vest bảnh bao đi diễn phòng trà. Nam ca sĩ xuất hiện chỉn chu, lịch lãm khác với hình ảnh "bụng xệ", gương mặt đờ đẫn trước đó. Song song đó, ở trang mạng xã hội TikTok cũng "viral" rất nhiều clip về Hoài Lâm, anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Rất nhiều hoa và quà được người hâm mộ gửi tặng để chứng minh tình yêu dành cho con nuôi Hoài Linh.

Sau thời gian gây chú ý vì ngoại hình phát tướng, nam ca sĩ 9X đã dần lấy lại phong độ. Kết thúc phần trình diễn, Hoài Lâm đã dành thời gian giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ. Anh ngại ngùng hỏi khán giả: "Hôm nay em hát có nghe được không?". Câu hỏi khiến khán giả vô cùng xúc động và đồng loạt đáp: "Hay lắm Lâm ơi".

Hoài Lâm dành thời gian hỏi thăm người hâm mộ sau đêm diễn - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ gật đầu bày tỏ sự biết ơn, đôi mắt rưng rưng vì xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình. "Nghe câu "hát được không" thấy thương quá", "Nhìn mặt em hiền quá", "Lâu em ấy không lên sân khấu nên sợ mình làm không tốt, nghe câu hỏi thấy thương"... là những bình luận của khán giả.

Hoài Lâm cảm động trước tình cảm người hâm mộ dành cho mình - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Hoài Lâm tham gia một đêm nhạc ở Đà Lạt và chia sẻ: "Mấy hôm tập, tôi không thấy áp lực nhưng khi lên sân khấu mới hồi hộp. Cảm xúc trong tôi bây giờ rất tuyệt vời. Có một cái gì đó đè nặng ở ngực tôi. Khi nghe anh Khanh hát, tôi thấy như có dòng suối chảy vào làm mình nhẹ nhõm hơn. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời tâm sự với khán giả nhưng bị khớp, không nói được gì". Anh cũng hứa với đồng nghiệp và các khán giả rằng sẽ trở lại với âm nhạc, làm nghề một cách nghiêm túc và tử tế: "Em đồng ý. Em hứa quay trở lại nghề một cách nghiêm túc nhất".