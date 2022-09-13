Hoài Lâm có biểu hiện 'lạ' khi hát live bên bàn nhậu, giọng hát không còn như xưa?

Giọng hát bất thường của Hoài Lâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
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Mới đây, netizen được phen thích thú trước đoạn clip Hoài Lâm ngồi hát live trên bàn nhậu. Nam ca sĩ "Hoa nở không màu" thể hiện thế mạnh của mình là những ca khúc bolero trữ tình, tuy nhiên lại bị cư dân mạng nhanh chóng phát hiện điểm bất thường trong giọng hát.
Cụ thể, trong bản hát live này Hoài Lâm đã hát tone khá trầm so với giọng hát nam cao thường thấy. Một số cư dân mạng cho rằng có thể vì Hoài Lâm đang gặp vấn đề sức khỏe nên không thể hát cao, tuy nhiên cũng có người cho rằng dù giọng hát không còn như xưa nhưng về mặt cảm xúc vân thể hiện tốt.
Cách đây không lâu, giọng ca Hoa nở không màu khiến khán giả không khỏi lo lắng khi để lộ rõ vẻ mệt mỏi trên sóng livestream. Ở một số đoạn, nam ca sĩ cho thấy sự hụt hơi, hát bị phô và liên tục nói lan man. Từng là "viên ngọc sáng" trong làng nhạc Việt, ở hiện tại không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng nhưng thiếu may mắn cho Hoài Lâm.