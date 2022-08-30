Dù sức khỏe và tinh thần chưa tốt, ngoại hình hốc hác, gầy guộc, mắt đờ đẫn nhưng niềm đam mê âm nhạc trong anh luôn cháy bỏng. Chỉ cầm mic hát vu vơ, Hoài Lâm khiến cả bar náo loạn vì giọng ca tuyệt vời.

Cách đây không lâu, mạng xã hội từng rầm rộ trước đoạn clip được cắt trong livestream của Hoài Lâm. Theo đó, con nuôi Hoài Linh gây chú ý bởi gương mặt có phần hốc hác, đờ đẫn lộ quầng thâm ở mắt. Thậm chí nhiều khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng cho nam ca sĩ vì cách nói chuyện không rõ ràng của giọng ca sinh năm 1995. Không những vậy, anh chàng liên tục ngủ gật khi trò chuyện cùng khán giả. Trước sự việc này dân mạng đặt ra nghi vấn nam ca sĩ chơi thuốc hoặc bị vấn đề gì đó. Về Phía Hoài Lâm vẫn im lặng chưa đưa ra phản hồi nào, trước mọi nghi vấn.

Clip livestream bất ổn của Hoài Lâm. (Ảnh: Cắt từ livestream) Tuy nhiên, mới đây nhất, Hoài Lâm lại bị fan vô tình bắt gặp anh đang quẩy trong bar người này còn quay clip ghi lại. Theo chủ nhân đoạn clip này, đồng thời cũng là fan cứng của Hoài Lâm cho biết, đây không phải show diễn của Hoài Lâm, trong khi nam ca sĩ đang mải mê "quẩy" trong quán bar thì bất ngờ bị những người xung quanh phát hiện. Và thế là Hoài Lâm lại được dịp thể hiện, nam ca sĩ đã thể hiện luôn ca khúc Hoa nở không màu phiên bản remix vô cùng sôi động trên sân khấu. Nhiều khán giả tinh ý vẫn nhận ra gương mặt nam ca sĩ lộ rõ quầng thâm mắt và gầy đi trông thấy. (Ảnh: Cắt từ clip) Hoài Lâm xuất hiện với ngoại hình hốc hác, gầy guộc, mắt đờ đẫn khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Cắt từ clip) Theo đó, vì kiểu tóc và gương mặt của Hoài Lâm có phần gầy đi khiến nhiều khán giả cho rằng đoạn clip này đã được quay từ cách đây khá lâu. Tuy nhiên, người này cũng chia sẻ clip được quay cách đây không lâu. Nhiều khán giả tinh ý vẫn nhận ra gương mặt nam ca sĩ lộ rõ quầng thâm mắt và gầy đi trông thấy. Tuy nhiên, niềm say mê với âm nhạc cùng sức hút của Hoài Lâm đông đảo người hâm mộ hòa giọng cùng Hoài Lâm khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Vẻ điển trai trước đây của Hoài Lâm. (Ảnh: FB Hoài Lâm) Thời gian qua, Hoài Lâm đã vắng bóng khá lâu trên những sân khấu âm nhạc. Mà thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoảng sẽ livestream hát hò tặng fan.

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