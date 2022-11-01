Ở ẩn nhiều năm, Hoài Lâm đã có thêm con, còn từng khoe ngay trên sóng livestream?

Việc nam ca sĩ Hoài Lâm đã có thêm con hiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Thời gian vừa qua, Hoài Lâm được công chúng hết sức quan tâm khi anh chàng đã quyết định quay lại hoạt động showbiz sau thời gian dài "ở ẩn". Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa vội tham gia vào hàng loạt show diễn mà trở lại với khán giả qua các đêm nhạc riêng.

Hoài Lâm vừa qua đã tuyên bố sẽ quay lại showbiz - Ảnh: Internet

Vì đã lâu không biểu diễn trên sân khấu, giọng ca của Hoài Lâm đã gây ra nhiều tranh cãi khi không còn giữ được chất lượng như trước nữa. Trước những lời nhận xét về chất giọng của mình, Hoài Lâm giải thích: “Một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quãng giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi".

Bên cạnh việc tái xuất, đời tư của Hoài Lâm cũng là thứ khiến khán giả vô cùng quan tâm. Cụ thể, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ có thể con trong thời gian rời xa showbiz, mà việc này bắt nguồn từ một livestream trước đó của anh.

Cụ thể, trong một buổi phát sóng trực tuyến trước đây, Hoài Lâm bất ngờ nhìn ra khỏi màn hình và nói chuyện với một người nào đó. Nam ca sĩ cất lời: "Con muốn gì, thương quá à... Ơi, ba nè, cho ba ẵm một tí đi". Việc làm này của giọng ca 9X đã làm dấy lên nghi vấn liệu rằng anh có bí mật sinh con trong những năm qua hay không.

Hoài Lâm khoe con của mình ngay trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khác với suy nghĩ của nhiều người, "đứa con" của Hoài Lâm lại là một chú mèo mà anh đang nuôi dưỡng. Biết được điều này, người hâm mộ của nam ca sĩ đã "thở phào nhẹ nhõm" vì lo rằng anh đã có tin vui trong bí mật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-an-nhieu-nam-hoai-lam-da-co-them-con-con-tung-khoe-ngay-tren-song-livestream-520155.html