Trở lại sân khấu sau 4 năm, Hoài Lâm xúc động quên lời, cam kết hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc

Theo Dân Trí, vào tối ngày 15/10 vừa qua, đêm nhạc Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm đã được tổ chức tại Đà Lạt với sự tham gia của Bạch Công Khanh . Đây là buổi diễn đánh đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm sau gần 4 năm vắng bóng.

Suốt buổi biểu diễn, Hoài Lâm đã trình diễn những bài hát gắn liền với với tên tuổi của anh chàng như Hoa Nở Không Màu, Như Những Phút Ban Đầu, Đêm Mưa Tỉnh Nhỏ, Ngày Vui Qua Mau,... Dù có đôi chút bối rối vì đã lâu không bước lên sân khấu, nhưng nam ca sĩ cũng đã cố gắng hoàn thành thật tốt các ca khúc trên.

Trên sân khấu này, Hoài Lâm chia sẻ: "Lâu lắm rồi tôi không đứng trên sân khấu. Những ngày qua tập luyện, tôi không thấy lo lắng, nhưng khi đứng tại đây, tôi lại cảm thấy rất hồi hộp. Cảm xúc hiện tại thật tuyệt vời. Cảm ơn những tràng vỗ tay của khán giả đã giúp tôi có thêm động lực".

Hoài Lâm có nhiều bối rối vì lần đầu buổi diễn sau gần 4 năm không bước chân lên sân khấu - Ảnh: Zing

Tuy nhiên, khi đang trong tiết mục Trộm Nhìn Nhau, Hoài Lâm đã chững lại vài phút vì quên lời bài hát. Dẫu vậy, nam ca sĩ đã lấy lại được cảm xúc và tiếp tục trình diễn thật suôn sẻ nhờ sự cổ vũ từ khán giả.

Hoài Lâm tiết lộ, từng công đoạn để chuẩn bị cho đêm nhạc từ trang điểm đến làm tóc đều có sự hỗ trợ từ Bạch Công Khanh. Về phía Bạch Công Khanh, nam nghệ sĩ nhận xét Hoài Lâm là cậu em với vóc dáng nhỏ bé nhưng có nghị lực mạnh mẽ vô cùng.

Hoài Lâm hứa sẽ quay trở lại hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc - Ảnh: Zing

Bạch Công Khanh tâm sự rằng anh mong muốn buổi buổi diễn này sẽ trở thành sân khấu đánh dấu sự trở lại của Hoài Lâm. Trước lời nói này của đàn anh, Hoài Lâm cũng khẳng định: "Em đồng ý. Em hứa sẽ quay trở lại nghề một cách nghiêm túc nhất".

Hoài Lâm nói thêm: "Kiếp trước tôi đã làm điều tốt nên mới được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Mặc dù 4 năm qua, tôi không có nhiều sáng tạo cho nghệ thuật, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với mọi người qua những giai điệu, bài hát".

Hoài Lâm vẫn được khán giả đón nhận sau nhiều năm vắng bóng - Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với Dân Trí, Bạch Công Khanh tiết lộ đêm nhạc chung của anh và Hoài âm chỉ được quyết định trong một thời gian rất ngắn. Từ lúc thời gian và địa điểm được thông báo cho đến lúc luyện tập và biểu diễn thật chỉ kéo dài có vài ngày.

"Từ khâu chọn bài hát, chuẩn bị trang phục cho tới phần tập luyện, Hoài Lâm đều tập trung và cố gắng rất nhiều." - Bạch Công Khanh chia sẻ.