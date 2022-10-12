Hoài Lâm tái xuất showbiz, bắt đầu đi diễn và nhận cát-xê trở lại sau thời gian tuyên bố dừng ca hát

Mới đây nhất, khán giả và cộng đồng fan của Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ trên mạng xã hội thông tin nam ca sĩ đi diễn trở lại sau thời gian dài dừng hoạt động. Cụ thể, phía đơn vị mời Hoài Lâm đi diễn trở lại xác nhận thông tin này là sự thực và show diễn sẽ tổ chức ngày 15/10, ngoài ra còn có thêm Bạch Công Khanh biểu diễn.

Đang chú ý là thời gian gần đây Hoài Lâm khiến khán giả bận tâm về giọng hát có dấu hiệu tuột phong độ. Năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ rời showbiz, về sống tại quê nhà Vĩnh Long cùng gia đình. Từ đó, ca sĩ giữ kín đời tư, đột ngột hủy show, từ chối nhiều lời mời biểu diễn cũng như phỏng vấn. Gần đây, ngoại hình xuống dốc và giọng hát của Hoài Lâm bỗng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Nhan sắc Hoài Lâm "xuống cấp" khá nhiều trong thời gian ở ẩn, cột hơi yếu, không lên được nốt cao. (Ảnh: Cắt từ clip livestream)

Có thể nói, chương trình sắp tới đánh dấu màn tái xuất của Hoài Lâm trên một sân khấu âm nhạc chính thức sau một thời gian vắng bóng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc mừng và hứa hẹn sẽ mua vé đến xem Hoài Lâm hát trực tiếp. Khi được hỏi về cát-xê, BTC chương trình anh Nam chia sẻ với báo chí cho biết giọng ca sinh năm 1995 không đặt nặng vấn đề này. Nhưng Hoài Lâm sẽ nhận cát-xê.

Hoài Lâm tuyên bố dừng ca hát rút lui khỏi showbiz. (Ảnh: FB Hoài Lâm

Từng có thời gian đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm đột ngột hủy show và tuyên bố dừng ca hát 2 năm. Hoài Lâm từng cho biết trong giai đoạn ngừng ca hát, anh kiếm sống bằng nghề lái xe. Sau đó, giọng ca sinh năm 1995 hoạt động nhỏ giọt, anh cũng không nhận show hay ra sản phẩm quá nhiều.