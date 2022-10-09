Bị chê giọng hát xuống cấp, Hoài Lâm lên tiếng giải thích, tiết lộ lý do bất khả kháng

Hậu trường 09/10/2022 13:03

Nam ca sĩ Hoài Lâm đã lên tiếng giải thích về lý do giọng hát của mình không còn giữ được cao độ như thời còn đỉnh cao sự nghiệp.

Theo Zing News, Hoài Lâm vừa qua đã lên tiếng về việc giọng hát của mình bị đánh giá là ngày càng xuống cấp. Nam ca sĩ giải thích rằng việc thời gian dài không đứng trên sân khấu và biểu diễn trực tiếp trước khán giả đã ảnh hưởng đến giọng ca của anh.

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Hoài Lâm giải thích rằng việc thời gian dài không đứng trên sân khấu và biểu diễn trực tiếp trước khán giả đã ảnh hưởng đến giọng ca của anh

“Một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quãng giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi." - Hoài Lâm cho hay.

Gần đây, Hoài Lâm đã cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc mới là Trước Sau Trời Cũng Mưa Trách Hai Từ Thương Em. Tuy vậy, ở cả hai ca khúc này, nam ca sĩ góp giọng khác ít mà chủ yếu để giới thiệu hai giọng ca mới là DC Tâm và Duy Drake.

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Hoài Lâm nhận về nhiều phản ứng tích cực khi cover Waiting For You của MONO - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hoài Lâm cũng thường xuyên cover lại nhiều ca khúc nổi tiếng, mới đây là Waiting For You của MONO. Giọng hát của nam ca sĩ vẫn rất nội lực và cảm xúc nhưng được nhận xét là không còn "chất lượng" như xưa. Ở một số video trước đó, Hoài Lâm bị chênh phô khá nhiều khi hát nốt cao.

Bên cạnh đó, vấn đề ngoại hình của Hoài Lâm cũng là chủ đề nhận được nhiều quan tâm. Giọng ca sinh năm 1994 gần đây xuất hiện với hình ảnh khá "phì nhiêu", cân nặng tăng rõ rệt, thậm chí là khó nhận ra.

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Hoài Lâm lại lộ diện với thân hình phát tướng, thái độ của những người xung quanh khiến fan 'phẫn nộ'

Giọng hát của Hoài Lâm vẫn được công chúng hết lời khen ngợi dù ngoại hình nam ca sĩ ngày càng phát tướng.

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