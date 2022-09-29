Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao?

Hậu trường 29/09/2022 16:45

Netizen lại được một phen giật mình trước ngoại hình "xuống dốc không phanh", khó nhận ra của Hoài Lâm.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần những hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm. Đáng chú ý, chàng ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm khiến người hâm mộ suýt không nhận ra.

Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao? - Ảnh 1
Nhìn hình ảnh này nhiều người suýt không nhận ra anh chàng ca sĩ thư sinh năm nào.

Xuất hiện tại một quán cà phê và trình bày ca khúc Hoa nở không màu, Hoài Lâm khiến khán giả ngỡ ngàng với chiếc bụng to rõ rệt, vẻ ngoài phát tướng, đi dép lê, mặc quần lửng đứng trên sân khấu. Hoài Lâm trông giống một ông chú vừa đi làm đồng về, chứ không còn là nam ca sĩ điển trai, chỉn chu được khán giả yêu quý như lúc trước. 

Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao? - Ảnh 2

Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao? - Ảnh 3
Chiếc bụng béo của Hoài Lâm.

Nhiều khán giả đã để lại bình luận "tiếc" cho Hoài Lâm:

- Ngoại hình anh khác lạ quá, chiếc bụng anh kìa, tiếc cho anh.

- Nhìn thân xác ảnh cứ thương làm sao, chỉ một cảm xúc vừa thương vừa tiếc nuối.

- Dù sao vẫn yêu thích giọng hát của anh, mong anh nhiều sức khỏe.

Hoài Lâm từng là ngôi sao trẻ điển trai, được kỳ vọng sẽ phát triển và tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật khi hội tụ đủ cả nhan sắc lẫn tài năng. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hoài Lâm bất ngờ về quê sinh sống suốt 3 năm. Giữa năm 2020, con nuôi Hoài Linh cũng gây bão mạng xã hội khi công khai đã ly hôn Cindy Lư và thừa nhận có hai con gái chung.

Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao? - Ảnh 4
Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm từng được so sánh với Sơn Tùng M-TP.

Sau chia tay, nam ca sĩ chọn cách ở ẩn, thỉnh thoảng phát hành ca khúc mới trên YouTube. Đến tháng 11/2021, Hoài Lâm công khai hẹn hò hot girl nhỏ hơn nhiều tuổi, hợp tác chung trong MV Người Mới của anh.

Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao? - Ảnh 5
Hoài Lâm công khai bạn gái mới.

Trước đó nhiều lần Hoài Lâm cũng từng xuất hiện với ngoại hình "tuột dốc", gương mặt tròn, tăng cân khá nhiều so với trước đây khiến khán giả lo lắng. Đáng chú ý nhất chính là đầu tháng 9 vừa qua Hoài Lâm còn livestream "bất ổn" và nói năng lan man khó hiểu biểu cảm hết sức mệt mỏi.

Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi hào quang đến với Hoài Lâm quá sớm rồi cũng vội đi quá nhanh. Nhìn ngoại hình "xuống cấp trầm trọng" hiện tại: tóc xuề xòa, mang dép lê, đồ áo cũ... ai nhìn cũng thấy tiếc cho 1 tài năng.

 

Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất

Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất

Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Hoài Lâm quảng bá sản phẩm âm nhạc mới trên trang cá nhân. "Hoài Lâm tái xuất, phá bỏ tuyên bố "nghỉ hưu" trước đây?" - nhiều người thắc mắc

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm ngoại hình Hoài Lâm ca sĩ Hoài Lâm sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh