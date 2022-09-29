Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao?

Xuất hiện tại một quán cà phê và trình bày ca khúc Hoa nở không màu, Hoài Lâm khiến khán giả ngỡ ngàng với chiếc bụng to rõ rệt, vẻ ngoài phát tướng, đi dép lê, mặc quần lửng đứng trên sân khấu. Hoài Lâm trông giống một ông chú vừa đi làm đồng về, chứ không còn là nam ca sĩ điển trai, chỉn chu được khán giả yêu quý như lúc trước.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần những hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm . Đáng chú ý, chàng ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm khiến người hâm mộ suýt không nhận ra.

Nhiều khán giả đã để lại bình luận "tiếc" cho Hoài Lâm:

- Ngoại hình anh khác lạ quá, chiếc bụng anh kìa, tiếc cho anh.

- Nhìn thân xác ảnh cứ thương làm sao, chỉ một cảm xúc vừa thương vừa tiếc nuối.

- Dù sao vẫn yêu thích giọng hát của anh, mong anh nhiều sức khỏe.

Hoài Lâm từng là ngôi sao trẻ điển trai, được kỳ vọng sẽ phát triển và tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật khi hội tụ đủ cả nhan sắc lẫn tài năng. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hoài Lâm bất ngờ về quê sinh sống suốt 3 năm. Giữa năm 2020, con nuôi Hoài Linh cũng gây bão mạng xã hội khi công khai đã ly hôn Cindy Lư và thừa nhận có hai con gái chung.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm từng được so sánh với Sơn Tùng M-TP.

Sau chia tay, nam ca sĩ chọn cách ở ẩn, thỉnh thoảng phát hành ca khúc mới trên YouTube. Đến tháng 11/2021, Hoài Lâm công khai hẹn hò hot girl nhỏ hơn nhiều tuổi, hợp tác chung trong MV Người Mới của anh.

Hoài Lâm công khai bạn gái mới.

Trước đó nhiều lần Hoài Lâm cũng từng xuất hiện với ngoại hình "tuột dốc", gương mặt tròn, tăng cân khá nhiều so với trước đây khiến khán giả lo lắng. Đáng chú ý nhất chính là đầu tháng 9 vừa qua Hoài Lâm còn livestream "bất ổn" và nói năng lan man khó hiểu biểu cảm hết sức mệt mỏi.

Nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi hào quang đến với Hoài Lâm quá sớm rồi cũng vội đi quá nhanh. Nhìn ngoại hình "xuống cấp trầm trọng" hiện tại: tóc xuề xòa, mang dép lê, đồ áo cũ... ai nhìn cũng thấy tiếc cho 1 tài năng.