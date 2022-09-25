Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất

Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi nam ca sĩ Hoài Lâm đăng tải poster thông báo sẽ tái xuất với sản phẩm "Trách hai từ thương em".

Dù vậy, niềm đam mê ca hát vẫn cháy bỏng nên Hoài Lâm thường xuyên cover ca khúc của ca sĩ khác. Với những bản cover đó, Hoài Lâm vẫn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng "Hoài Lâm cover hay hơn bản gốc".

Theo Người Lao Động, ngay khi poster vừa đăng tải, nhiều người không khỏi tò mò vì đã khá lâu, người hâm mộ mới được thưởng thức một sản phẩm âm nhạc từ Hoài Lâm. Trước đó, anh từng tuyên bố "nghỉ hưu", không còn ca hát nữa.



Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất với sản phẩm mới. Ảnh: Người Lao Động

Để giữ liên lạc với người hâm mộ, Hoài Lâm cũng thường xuyên livestream. Thỉnh thoảng, anh khiến người hâm mộ lo lắng với tình trạng nói năng lung tung, không chủ đích cùng hình ảnh mệt mỏi, thậm chí ngủ gật khi đang livestream.

Vì vậy, với việc Hoài Lâm quảng bá sản phẩm âm nhạc mới toanh lần này, nhiều khán giả cho rằng anh đã chính thức trở lại. Một số khác còn tỏ ra phấn khích "chờ đợi giây phút Hoài Lâm thực sự trở lại với âm nhạc bởi anh vốn là một tài năng".

"Trách hai từ thương em" là bản pop ballad dạt dào cảm xúc với ca từ đầy tình cảm, giai điệu da diết. Giải đáp thắc mắc của khán giả, Hoài Lâm cho biết anh sẽ kết hợp với giọng ca trẻ Duy Drake trong sản phẩm trở lại này.

Nói về việc kết hợp với một tân binh như Duy Drake, Hoài Lâm giải thích trên Người Lao Động: "Duy Drake sở hữu giọng hát đầy ngọt ngào, ấm áp, tình cảm nhưng cũng không kém phần kỹ thuật khi có thể chạm đến những nốt cao đầy thử thách. Tôi thấy thú vị với cậu ấy".

Theo Báo Lao Động Trẻ, Duy Drake cho biết bản thân đang muốn hướng đến hình tượng đa màu sắc và rèn luyện giọng hát để có thể đưa những sản phẩm tốt nhất đến khán giả. Sau dự án “Trách hai từ thương em. Duy Drake sẽ tập trung cho sản phẩm debut chính thức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.