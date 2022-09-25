Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất

Hậu trường 25/09/2022 12:59

Cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi Hoài Lâm quảng bá sản phẩm âm nhạc mới trên trang cá nhân. "Hoài Lâm tái xuất, phá bỏ tuyên bố "nghỉ hưu" trước đây?" - nhiều người thắc mắc

Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng khi nam ca sĩ Hoài Lâm đăng tải poster thông báo sẽ tái xuất với sản phẩm "Trách hai từ thương em".

Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất - Ảnh 1

Theo Người Lao Động, ngay khi poster vừa đăng tải, nhiều người không khỏi tò mò vì đã khá lâu, người hâm mộ mới được thưởng thức một sản phẩm âm nhạc từ Hoài Lâm. Trước đó, anh từng tuyên bố "nghỉ hưu", không còn ca hát nữa.

Dù vậy, niềm đam mê ca hát vẫn cháy bỏng nên Hoài Lâm thường xuyên cover ca khúc của ca sĩ khác. Với những bản cover đó, Hoài Lâm vẫn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng "Hoài Lâm cover hay hơn bản gốc".

Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất - Ảnh 2
Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất với sản phẩm mới. Ảnh: Người Lao Động

Để giữ liên lạc với người hâm mộ, Hoài Lâm cũng thường xuyên livestream. Thỉnh thoảng, anh khiến người hâm mộ lo lắng với tình trạng nói năng lung tung, không chủ đích cùng hình ảnh mệt mỏi, thậm chí ngủ gật khi đang livestream.

Vì vậy, với việc Hoài Lâm quảng bá sản phẩm âm nhạc mới toanh lần này, nhiều khán giả cho rằng anh đã chính thức trở lại. Một số khác còn tỏ ra phấn khích "chờ đợi giây phút Hoài Lâm thực sự trở lại với âm nhạc bởi anh vốn là một tài năng".

Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất - Ảnh 3

"Trách hai từ thương em" là bản pop ballad dạt dào cảm xúc với ca từ đầy tình cảm, giai điệu da diết. Giải đáp thắc mắc của khán giả, Hoài Lâm cho biết anh sẽ kết hợp với giọng ca trẻ Duy Drake trong sản phẩm trở lại này. 

Nói về việc kết hợp với một tân binh như Duy Drake, Hoài Lâm giải thích trên Người Lao Động: "Duy Drake sở hữu giọng hát đầy ngọt ngào, ấm áp, tình cảm nhưng cũng không kém phần kỹ thuật khi có thể chạm đến những nốt cao đầy thử thách. Tôi thấy thú vị với cậu ấy".

Theo Báo Lao Động Trẻ, Duy Drake cho biết bản thân đang muốn hướng đến hình tượng đa màu sắc và  rèn luyện giọng hát để có thể đưa những sản phẩm tốt nhất đến khán giả. Sau dự án “Trách hai từ thương em. Duy Drake sẽ tập trung cho sản phẩm debut chính thức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương

Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương

Tuấn Hưng thừa nhận anh áp lực khi tổ chức diễn trở lại. Thời gian qua, nam ca sĩ bị xử phạt và không biết bản thân có thể tiếp tục các đêm nhạc tại ban công được không.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm trở lại với âm nhạc ca sĩ Hoài Lâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh