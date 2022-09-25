Liên quan vụ việc phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích ở Bình Định, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo này là do uống thuốc tự tử.

Sáng 25 -9, nguồn tin của phóng viên Người Lao Động cho biết Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo V.T.H.P (33 tuổi; quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn việc cô giáo V.T.H.P tử vong là do uống thuốc tự tử. Ngoài ra, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện mảnh giấy viết tay có nhiều chỗ bị nhoè do thấm nước, nghi là "thư tuyệt mệnh" của cô P. để lại trước khi uống thuốc tự tử.

Nội dung bức thư chủ yếu nói về những vấn đề liên quan công việc, gia đình. Trong thư, người viết cho biết đã găp những áp lực công việc mà một giáo viên phải làm, như lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách, so điểm..., song hồi hộp không biết có sai sót trong đó không. "Thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều… Những công việc trên em đều làm được hết. Nhưng có một điều mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay..." - thư viết.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật Online

Trước đó, Báo Pháp Luật Online đưa tin, chiều 24-9, người dân địa phương phát hiện thi thể cô giáo P nằm giữa các bụi cây tại một khu đất ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Gần đó, chiếc xe máy cô giáo P. còn dựng bên đường; trên xe vẫn còn túi xách đựng tài liệu dạy học.

Trước đó, người thân đăng thông tin tìm kiếm cô P. trên mạng xã hội Facebook cho rằng cô giáo này mất tích. Theo thông tin từ người thân cô P., cô giáo này đến TP Quy Nhơn dạy học và ở một mình, sức khỏe, đời sống, công việc bình thường. Tuy nhiên, gần đây gia đình không liên lạc được với cô P. Dù người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Giáo viên và phụ huynh đánh nhau tại TP HCM, sự thật phía sau thế nào? Ngày 24.9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh xô xát được cho là giữa phụ huynh học sinh và giáo viên, xảy ra tại Trường THPT Trương Vĩnh Ký, cơ sở 2 đường Trịnh Đình Trọng, P.5, Q.11, TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-giao-vien-mat-tich-o-binh-dinh-la-thu-tuyet-menh-he-lo-nguyen-nhan-tu-vong-506608.html