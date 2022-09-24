Sau khi nghe người tình nói không thể chung sống hạnh phúc, Trần Văn Hiệp đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiệp đốt xác nạn nhân phi tang.

Thông tin trên Báo Lao Động cho biết, ngày 22.9, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang xảy ra trên địa bàn xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23.8, tại nhà rẫy ở thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, Trần Văn Hiệp (46 tuổi) xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm với chị Bùi Thị Lan (43 tuổi). Lúc này, Hiệp đã dùng cây gỗ dài khoảng 80cm đánh 2 cái trúng vào vùng đầu chị Lan.

Không dừng lại ở đó, Hiệp tiếp tục cầm một khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của chị Lan. Sau khi phát hiện chị Lan chết, Hiệp uống thuốc sâu tự tử. Sau khi uống thuốc trừ sâu Hiệp đã đi lên nhà người dân nhờ chở đến nhà con để nói lời cuối. Phát hiện sự việc người dân địa phương đã đưa Hiệp đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Đến ngày 26.8, sau khi từ bệnh viện trở về, Hiệp liền đến nhà rẫy rồi đưa thi thể bà Lan bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò rồi chất củi cà phê xung quanh thi thể dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày. Quá trình đốt thi thể chị Lan, Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô, đổ xuống suối sau nhà.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Zing News đưa tin khoảng cuối năm 2019, Hiệp có tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị Lan tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung.

Đến khoảng tháng 6, chị Lan bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo với mục đích mua mảnh đất rộng 5 sào để xây nhà chung sống với Hiệp. Tháng 8, chị Lan phải trả tiền mua đất nhưng thiếu tiền, nên Hiệp đưa số tiền 80 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 23.8, sau khi đi làm rẫy về, thì Hiệp thấy chị Lan đang ở nhà. Sau đó, Hiệp cùng với nạn nhân ăn cơm. Lúc này, nạn nhân nói với Hiệp “em với anh không thể sống hạnh phúc được”. Khi chị Lan đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà rồi gây án.

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