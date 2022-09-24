Lý do nào khiến hung thủ ra tay giết nhân tình rồi đốt xác phi tang

Đời sống 24/09/2022 23:32

Sau khi nghe người tình nói không thể chung sống hạnh phúc, Trần Văn Hiệp đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Hiệp đốt xác nạn nhân phi tang.

Thông tin trên Báo Lao Động cho biết, ngày 22.9, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang xảy ra trên địa bàn xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23.8, tại nhà rẫy ở thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, Trần Văn Hiệp (46 tuổi) xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm với chị Bùi Thị Lan (43 tuổi). Lúc này, Hiệp đã dùng cây gỗ dài khoảng 80cm đánh 2 cái trúng vào vùng đầu chị Lan.

Không dừng lại ở đó, Hiệp tiếp tục cầm một khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của chị Lan. Sau khi phát hiện chị Lan chết, Hiệp uống thuốc sâu tự tử. Sau khi uống thuốc trừ sâu Hiệp đã đi lên nhà người dân nhờ chở đến nhà con để nói lời cuối. Phát hiện sự việc người dân địa phương đã đưa Hiệp đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Lý do nào khiến hung thủ ra tay giết nhân tình rồi đốt xác phi tang - Ảnh 1
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lao Động

Đến ngày 26.8, sau khi từ bệnh viện trở về, Hiệp liền đến nhà rẫy rồi đưa thi thể bà Lan bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò rồi chất củi cà phê xung quanh thi thể dùng dầu diesel đổ lên đốt liên tục trong 2 ngày. Quá trình đốt thi thể chị Lan, Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô, đổ xuống suối sau nhà.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, Zing News đưa tin khoảng cuối năm 2019, Hiệp có tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị Lan tại nhà rẫy của Hiệp thuộc thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung.

Đến khoảng tháng 6, chị Lan bán nhà, đất của mình tại thôn Đắk R’mo với mục đích mua mảnh đất rộng 5 sào để xây nhà chung sống với Hiệp. Tháng 8, chị Lan phải trả tiền mua đất nhưng thiếu tiền, nên Hiệp đưa số tiền 80 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 23.8, sau khi đi làm rẫy về, thì Hiệp thấy chị Lan đang ở nhà. Sau đó, Hiệp cùng với nạn nhân ăn cơm. Lúc này, nạn nhân nói với Hiệp “em với anh không thể sống hạnh phúc được”. Khi chị Lan đứng dậy đi lấy quần áo, chai dầu gội, Hiệp đi theo, dùng tay nắm tóc nạn nhân giật mạnh xuống nền nhà rồi gây án. 

Bị ba mẹ la vì mê game, cậu bé 13 tuổi lấy 100.000 đồng rồi bỏ nhà ra đi

Bị ba mẹ la vì mê game, cậu bé 13 tuổi lấy 100.000 đồng rồi bỏ nhà ra đi

Nhiều lần bỏ học đi chơi game, em Lê Bảo Nam (13 tuổi) bị ba mẹ trách, sau đó em bỏ nhà đi biệt tích. Những ngày qua, ba mẹ em đi khắp TP.HCM tìm kiếm con trai nhưng không có tung tích.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại người tình đốt xác phi tang người tình

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người