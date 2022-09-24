Cô gái chặn xe Mercedes giữa đường gây ách tắc giao thông nhưng lý do khiến ai cũng phải thông cảm

Theo nội dung các đoạn clip được đăng tải, người phụ nữ mặc áo đen đã chặn trước đầu chiếc Mercede s này và yêu cầu người đàn ông điều khiển xe “nói phải quấy” giải quyết mâu thuẫn giữa 2 người. Lúc này, trên xe còn có một người phụ nữ và một trẻ em. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ mở cửa xe ra ngoài chỉ trỏ, rồi lại vào trong xe, điều khiển xe lăn bánh. Người phụ nữ mặc áo đen nhảy lên nắp capo xe rồi xe chạy một đoạn hơn 10m, khiến nhiều người chứng kiến “toát mồ hôi”.

Chia sẻ với Thanh Niên, Công an P.5, TP. Mỹ Tho cho biết việc chặn xe gây ách tắc giao thông nghiêm trọng đã đủ căn cứ xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhưng, sau khi làm việc, Công an P.5 nhận thấy người phụ nữ này có lý do bức xúc cần nhận được sự chia sẻ nên đã hướng dẫn khởi kiện dân sự ra TAND H. Chợ Gạo đối với người đàn ông điều khiển xe.

Sau đó, một người phụ nữ từ trong đám đông xuất hiện nắm tóc cô gái áo đen giật mạnh rồi bỏ chạy lên vỉa hè. Vụ việc diễn ra gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên đường Ấp Bắc. Lực lượng Công an P.5 sau đó đến hiện trường, điều tiết cho xe lưu thông trở lại và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Theo Công an P.5, người phụ nữ mặc đồ đen chặn xe tên là V.T.D.P (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM). Tài xế điều khiển xe Mercedes BS 61A-171xx là anh N.C.T (xã Thanh Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang).

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị P. khẳng định mình không hề có ý định đánh ghen mà liều mình chặn xe di chuyển vì muốn anh T. phải trả số tiền mà anh ta đã mượn để mua chiếc xe này. Chị P. cho biết đã khai những thông tin này với Công an P.5, TP.Mỹ Tho và nhận được sự hướng dẫn giải quyết.

“Năm 2016, anh T. đến cầm đồ ở tiệm của tôi tại TP.HCM rồi chúng tôi quen nhau. Anh T. bảo đã ly hôn, sống độc thân. Anh về nhà tôi sống như vợ chồng, không có đăng ký kết hôn. Tôi và anh T. đã có con chung là một bé trai hơn 10 tháng tuổi. Năm 2021, anh bỏ nhà đi và yêu cầu tôi phải chuyển cho anh tiền để anh mua xe Mercedes thì mới quay về. Vì thương con, lo sợ nó lớn lên không có cha nên tôi bán xe Toyota Fortuner của mình để chuyển đủ tiền theo yêu cầu cho anh mua xe Mercedes BS 61A-171xx. Sau khi mua xe đầu năm 2022, anh T. không liên lạc với tôi nữa. Hứa về quê bán đất trả nợ. Nhưng tôi liên lạc mãi không được nên mới liều mạng chặn xe để anh trả tiền cho tôi nuôi con. Tôi đâu có ghen tuông gì nữa. Tôi nói có đủ bằng chứng là các nội dung tin nhắn và các phiếu chuyển tiền”, chị P. kể lại.

Chị P. leo lên nắp capo. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo lời chị P., sau khi biết anh T. đã về quê nhà Tiền Giang và cưới vợ nên chị P. chỉ muốn lấy lại tiền để nuôi con. Thế nhưng, anh T. tránh mặt không gặp, đồng thời cắt đứt liên lạc. Nhân lúc anh T. chở vợ đi rước con (con riêng của vợ với chồng trước) nên chị P. liều mình chặn xe với hy vọng anh T. sẽ trả lại đủ số tiền mà chị đã chuyển để anh mua xe ô tô.

Chị P. cho biết sau khi xảy ra sự việc, anh T. chưa liên lạc lại với chị. Hiện, chị đang làm việc với luật sư khởi kiện anh T. ra TAND H.Chợ Gạo đòi lại số tiền nói trên.

Trước đó vài tháng, Báo Hà Nội Mới cũng đưa tin về một sự việc tương tự. tại ở ngã 5 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, một số người dân đã chứng kiến cảnh một cô gái trẻ đứng chặn đầu xe ô tô Mercedes rồi dùng gạch đập vỡ kính xe. Người lái xe cũng là một cô gái trẻ.