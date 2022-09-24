Một số người dân xóm Phong Hảo bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ mặc váy trôi trên sông Lam.

Theo Người Lao Động đưa tin, Vào khoảng hơn 8 giờ ngày 24-9, một số người dân bàng hoàng phát hiện thi thể trôi trên sông Lam, đoạn qua xóm Phong Hảo (xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An). Sự việc ngay sau đó được báo cho cơ quan chức năng.



Lực lượng chức năng tến hành trục vớt thi thể nạn nhân - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

Thông tin ban đầu thi thể là nữ giới, trên người mặc bộ váy đen hoa đỏ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính, người thân của phụ nữ nêu trên.

Đời Sống Pháp Luật cho biết, trước đó, vào chiều 22/9, người dân cũng phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt trên sông Lam (đoạn qua địa phận phường Hưng Dũng, TP.Vinh) nên báo cho lực lượng chức năng. Nạn nhân nam, cao khoảng 1,7m mặc quần bò, áo sơ mi trắng và chưa xác định được danh tính.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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