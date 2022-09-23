Người mẹ ân hận vì đạp gãy xương đùi con trai: 'Tôi sai rồi'

Đời sống 23/09/2022 20:40

Sau khi không kiềm chế được cơn giận gây ra sự việc đáng buồn, người mẹ đạp gãy đùi con trai cảm thấy ân hận.

Theo thông tin từ Dân Trí, chiều 23/9, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi xảy ra tại xã Quý Sơn. Cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc, trong đó có mẹ của bé trai. 

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra tại xã Quý Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) từ tháng 6/2022. Hôm 21/9, anh N. (chú ruột cháu bé) đăng clip ghi cảnh chị N. đạp vào đùi bé trai khiến nạn nhân bị gãy xương đùi. Sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi sau đó làm mất. Đến thời điểm hiện tại bé trai đã bình phục và hoàn toàn có thể đi lại bình thường.

Người mẹ ân hận vì đạp gãy xương đùi con trai: 'Tôi sai rồi' - Ảnh 1
Ảnh chụp X-quang xương chân cháu bé - Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống

Chia sẻ với Zing sau cuộc làm việc với cảnh sát, chị N. (mẹ bé trai) cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi rất hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", chị N. vừa nói, vừa khóc.

Sức Khỏe & Đời Sống cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người này bị trầm cảm sau sinh.

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ đang nuôi con nhỏ gần 1 tuổi, cả ngày chỉ một mình trông nhà, nuôi con vì chồng đang đi lao động tại nước ngoài. Điều này dẫn đến việc người mẹ dễ nóng nảy, không kiểm soát được bản thân nên đã đánh đập con cái.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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