Khởi tố người đàn ông giết nhân tình dã man rồi đốt xác, đổ tro xuống suối

Đời sống 23/09/2022 13:21

Sau khi giết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử, Trần Văn Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ngày ra viện đã tìm cách đốt xác nạn nhân để phi tang.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 22.9, VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin, đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Song.

Như Thanh Niên đưa tin, trước đó khoảng 15 giờ ngày 23.8, tại nhà rẫy thuộc thôn Đắk R’mo (xã Đắk N’Drung, H.Đắk Song, Đắk Nông), do xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm với chị Bùi Thị Lan (là người tình của Hiệp, 43 tuổi, ở cùng thôn) nên Hiệp đã dùng cây gỗ đánh 2 cái vào đầu của chị Lan.

Khởi tố người đàn ông giết nhân tình dã man rồi đốt xác, đổ tro xuống suối - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, Hiệp tiếp tục cầm 1 khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của chị Lan. Phát hiện chị Lan đã chết, Hiệp uống thuốc tự tử rồi đi đến nhà người dân gần đó để nói lời cuối. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã đưa Hiệp đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Vietnamnet cho biết thêm, ngày 26.8, sau khi từ bệnh viện trở về, Hiệp lập tức đến nhà rẫy rồi đưa thi thể bà L. bỏ dưới hố nằm giữa chuồng bò và chất củi cà phê xung quanh thi thể rồi dùng dầu đổ lên và đốt liên tục trong 2 ngày. 

Quá trình đốt thi thể bà L., Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng cháy chưa hết bỏ vào xô đổ xuống suối sau nhà.

Đến sáng 4/9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm người phụ nữ này thì phát hiện có dấu vết cháy nên báo cơ quan chức năng.

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