Bé trai 11 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên hậu môn vì trò nghịch dại của bạn học

Đời sống 22/09/2022 21:46

Trong lúc đu xà, bé trai 11 tuổi (trú tại TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) bị thanh sắt đâm xuyên hậu môn vì bạn học trêu đùa đặt bên dưới.

Theo Thanh Niên đưa tin, ngày 22.9, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu cho bé trai 11 tuổi (trú tại TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) bị thanh sắt xuyên qua hậu môn gây thủng trực tràng và vỡ xương cùng.

Cụ thể, trên Sức Khỏe & Đời Sống cho hay, bé trai có dấu hiệu đau liên tục ở hậu môn, mót rặn và đại tiện ra máu tươi, thành sau trực tràng có vết rách đường kính khoảng 4 cm.

Sự việc xảy ra được Thanh Niên ghi nhận, tai nạn xuất phát từ trò đùa mà trẻ không lường trước được hậu quả xảy ra.

Theo đó, trong giờ thể dục, bệnh nhân đang đu xà thì có bạn để thanh sắt ở dưới, làm trẻ ngã ngồi và bị thanh sắt đâm thẳng vào hậu môn. Sau tai nạn, trẻ được đưa đến Trung tâm Y tế TX.Quảng Yên sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

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Thanh sắt mà bé trai bị bạn để bên dưới làm đâm xuyên hậu môn - Ảnh: Thanh Niên

Trên Báo điện tử VTV.vn, TS.BS Vũ Đức Thụ, Trưởng Khoa Ngoại tiêu hóa - Tổng hợp cho biết: Tổn thương của trẻ khá phức tạp vì xảy ra ở vùng hậu môn trực tràng có nhiều chất bẩn và bị vỡ vào ống sống nên dễ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn nặng nề nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách... Nhưng rất may mắn trẻ đã được cấp cứu thành công.

Bé trai 11 tuổi bị thanh sắt đâm xuyên hậu môn vì trò nghịch dại của bạn học - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, hiện, sức khỏe trẻ ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Sau xuất viện 3 tháng, trẻ sẽ được hẹn tái khám để đánh giá mức độ hồi phục và đóng hậu môn nhân tạo.

Cũng theo bác sĩ Thụ, đây không phải là trường hợp đầu tiên một bệnh nhi được bệnh viện cấp cứu chấn thương tầng sinh môn bởi những trò đùa tương tự.

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