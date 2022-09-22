Khởi tố người phụ nữ ở Thanh Hóa say rượu, dùng dép đánh vào mặt công an

Đời sống 22/09/2022 14:37

Người phụ nữ ở Thanh Hóa đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dùng rượu bia có hành vi chửi bới, lăng mạ và dùng dép đánh vào mặt cán bộ công an.

Theo Báo Giao Thông đưa tin, ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đàm Thị Mai (SN 1980, ở phố Phan Bội Châu 4, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Khởi tố người phụ nữ ở Thanh Hóa say rượu, dùng dép đánh vào mặt công an - Ảnh 1
Đàm Thị Mai tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Thông tin về vụ việc, Thanh Niên cho biết, khoảng hơn 21 giờ ngày 20.9, Tổ tuần tra 282 của Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Đàm Thị Mai điều khiển xe máy BS 36B6 - 8846 chở một người khác, đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên QL47, đoạn qua P.Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa).

Ngay sau đó, Tổ công tác 282 của Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, Mai không chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng, còn liên tục chửi bới, thách thức và dùng dép đánh vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Vietnamnet cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn đối với Đàm Thị Mai, lực lượng Công an phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,6mg/L. Tại cơ quan công an, bà Mai cũng thừa nhận thời điểm xảy ra sự việc có cùng bạn đến nhà chị gái chơi và sử dụng rượu bia, do có hơi men trong người nên đã không kiểm soát được hành vi của mình.

Hiện Công an TP Thanh Hoá đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   người phụ nữ say rượu vi phạm giao thông đánh công an

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