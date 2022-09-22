Tình tiết bất ngờ vụ sát hại người tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú

Đời sống 22/09/2022 13:39

Đỗ Tấn Lộc, nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến cơ quan công an đầu thú, có mối quan hệ tình cảm từ khi Lộc nuôi vợ sinh con ở gần nhà nạn nhân.

Theo Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi; ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm giết người rồi chở thi thể nạn nhân đến công an đầu thú.

Tình tiết bất ngờ vụ sát hại người tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú - Ảnh 1
Đỗ Tấn Lộc tại cơ quan công an - Ảnh: Zingnews

Quen người tình nhờ thường đi mua tã, sữa cho con

Thanh Niên cho biết thêm, Đỗ Tấn Lộc và chị T.T.Q (30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, Trà Vinh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Trong khi Lộc đã có vợ và 2 con. Chị Q. đã ly hôn và có 1 con riêng. Cả 2 quen biết với nhau khoảng tháng 5.2021. Thời điểm này, dịch Covid-19 bùng phát nên Lộc đưa vợ về quê, sinh con và tránh dịch.

Thời điểm chăm vợ sinh con, Lộc thường đến tiệm tạp hóa của chị Q. mua tã, sữa và phát sinh tình cảm yêu đương. Sau này, khi cùng vợ con về lại TP.HCM, Lộc vẫn thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ với chị Q.

Mua túi đen đựng xác

Theo Zing, trước đó, vào chiều 18.9, sau khi đón chị Q., Lộc đã đưa nạn nhân đi ăn uống. Trên đường đi, 2 người phát sinh mâu thuẫn. Theo lời khai của Lộc, chị Q. hối thúc Lộc phải nhanh chóng ly hôn để 2 người chung sống.

Chị Q. còn dọa và đòi gọi điện thoại cho mẹ Lộc để nói rõ sự việc. Từ đỉnh điểm của mâu thuẫn này, cả hai xảy ra giằng co. Chị Q. liền cầm dao đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật lấy được con dao và đâm 1 nhát trúng vào bên trái cổ chị Q. gây thương tích. Chị Q. hất tay Lộc làm con dao rơi xuống ghế. Cả 2 tiếp tục giằng co được một lúc thì chị Q. nằm bất động.

Sau khi gây án, Lộc ghé vào cửa hàng ven đường để mua túi màu đen và bỏ thi thể nạn nhân vào. Quá trình di chuyển từ Trà Vinh đến TP.HCM, điện thoại chị Q. liên tục đổ chuông. Lộc không nghe máy, sau đó ném điện thoại của nạn nhân xuống sông Cổ Chiên.

Tình tiết bất ngờ vụ sát hại người tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú - Ảnh 2
Túi màu đen mà Lộc dùng đựng thi thể nạn nhân - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, Lộc gặp 2 người anh ruột kể lại toàn bộ vụ sát hại người tình. Được sự động viên của người thân, Lộc đến công an đầu thú. Theo cán bộ điều tra, Lộc thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận sau khi gây án giết nhân tình.

 

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của chị Q. là do sốc mất máu không hồi phục do vết thương đâm làm đứt tĩnh mạch chung bên trái.

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