Đối tượng h.i.ế.p d.â.m nữ hướng dẫn viên du lịch bị bắt

Cơ quan công an huyện Hoàng Su Phì vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin trên Dân Trí, Ngày 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 0h30 ngày 18/9, Triệu Tạ Mềnh thực hiện hành vi hiếp dâm chị T.N.L. (29 tuổi, ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội), tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Công an bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Sau khi tiến hành điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh và chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Hoàng Su Phì đề nghị phê chuẩn.

Thông tin trên Zing, chị L. (sinh năm 1993, ở Hà Nội), ngày 14/9, hướng dẫn đoàn khoảng hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại Hoàng Su Phì bungalow ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Rạng sáng 18/9, khi chị L. đang ngủ, Mềnh xông vào cưỡng hiếp. Cô gái chống trả nhưng không thành công. "Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp", nữ hướng dẫn viên du lịch kể.

"Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi giết tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng", chị L. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ hướng dẫn viên liên hệ ngay cho nhân viên homestay. Qua quan sát, chị L. cho rằng nghi phạm và nhân viên cơ sở lưu trú quen biết nhau. Lãnh đạo địa phương sau đó xác nhận Mềnh và và chủ homestay có quan hệ họ hàng.

Chiều 21/9, nữ hướng dẫn viên đã được đưa đi giám định. Sau khi hoàn tất các thủ tục phục vụ việc điều tra, cô gái đã về Hà Nội.

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