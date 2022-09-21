Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận dùng gai bưởi châm vào tay nhiều học sinh

Đời sống 21/09/2022 16:40

Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một vài học sinh như thông tin đang gây "bão" dư luận tại Thái Bình.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, chiều 21.9, trả lời phóng viên, ông Vũ Giang Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình cho biết, đang đợi báo cáo cụ thể bằng văn bản của nhà trường.

Theo Báo Công Thương, thông tin sự việc bắt đầu xuất hiện ở một số hội, nhóm kín trên mạng xã hội tại Thái Bình từ tối qua 20.9, đã ngay lập tức gây xôn xao, bức xúc cho cộng đồng mạng.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận dùng gai bưởi châm vào tay nhiều học sinh - Ảnh 1
Một phụ huynh đã bóng gió đăng sự việc lên mạng xã hội - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

Một số phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) trình báo đến cơ quan công an về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Theo đó, Đời Sống & Pháp Luật cho biết, sau hoạt động ngoại khóa buổi sáng giữa tuần trước tại sân trường Mầm non tư thục Fairy Dream 2, cô giáo tên Tr. đi vào lớp học sinh 4 tuổi và cầm theo cành bưởi có gai. Thấy một số học sinh mất trật tự, nữ giáo viên này liền cầm gai bưởi châm vào tay một học sinh và lưng một học sinh khác.

"Ngày hôm qua sau khi xuất hiện một số phản ánh thì chúng tôi đã có cuộc làm việc trực tiếp với lãnh đạo nhà trường.

Tại buổi làm việc, chúng tôi yêu cầu nhà trường xác minh ngay xem các cô giáo đã làm gì, rồi kiểm tra hình ảnh và báo cáo nội dung cụ thể liên quan đến những hành vi đó.

Sáng nay, chúng tôi cũng chỉ đạo nhà trường họp toàn bộ phụ huynh, trước mắt là xin lỗi phụ huynh và cắt cử giáo viên thay thế, đảm bảo công khai minh bạch.

Còn mọi việc như thế nào, cơ quan chức năng đang làm việc, chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Vũ Giang Lâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình, nói trên Báo Lao Động.

Theo thông tin từ cuộc họp, được biết lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư). 

Trong đó, bước đầu, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận dùng gai bưởi châm vào tay nhiều học sinh - Ảnh 2
Cô giáo Thu Tr. cho biết bẻ gai từ cây bưởi này - Ảnh: Lao Động

Thông tin đến PV Lao Động, lãnh đạo UBND phường Kỳ Bá cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, phường đã thành lập đoàn xuống Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 để kiểm tra, yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc.

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