Cảnh báo: Xuất hiện đối tượng giả danh nhà trường lừa phụ huynh đóng học phí

Đời sống 21/09/2022 13:40

Ngày 21.9, fanpage của Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (Q.10, TP.HCM) phát đi cảnh báo về việc tin nhắn lừa đảo phụ huynh học sinh đóng tiền đầu năm.

Theo Báo Thanh Niên, nhà trường đã  thông báo đến toàn thể phụ huynh về việc xuất đối tượng lừa đảo mạo danh nhà trường để yêu cầu phụ huynh đóng tiền trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Thông báo nêu rõ: “Nhà trường xác nhận không có các thông báo đóng học phí qua Zalo hoặc bất kỳ tin nhắn nào khác ngoài thông tin sổ liên lạc điện tử của nhà trường. Mọi thông tin báo thu sẽ được báo trực tiếp với học sinh, giáo viên chủ nhiệm. Kính báo với phụ huynh đề phòng kẻ gian thực hiện hành vi lừa đảo”.

Báo Dân Việt cho biết trước đó nhà trường nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh về việc cps tin nhắn qua zalo từ một tài khoản mang tên "Phòng Giáo vụ Học vụ" về các khoản phí đầu năm. Tài khoản này có logo Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, tự xưng là người của trường và cho biết nội dung: Kiểm tra sổ sách phụ huynh học sinh chưa đóng khoản phí đầu năm, nay là hạn chót và yêu cầu phụ huynh đóng gấp qua tài khoản cá nhân.

Vì thấy "có vấn đề", phụ huynh đã đề nghị vào trường đóng tiền trực tiếp, đồng thời liên hệ Phòng Học vụ của trường để kiểm tra thông tin.

Lãnh đạo Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám khẳng định, tài khoản zalo trên là giả mạo, không phải của nhà trường. 

Cảnh báo: Xuất hiện đối tượng giả danh nhà trường lừa phụ huynh đóng học phí - Ảnh 1
Cảnh báo của nhà trường gửi đến phụ huynh học sinh - Ảnh: Dân Việt

"Hiện tại, nhà trường chưa có thông báo các khoản thu đầu năm cũng như thông báo về học phí. Nếu có, trường sẽ thông báo trực tiếp với học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm", đại diện trường chia sẻ trên Dân Việt.

Đại diện trường cho biết thêm, đối tượng lừa đảo nắm được các thông tin của phụ huynh học sinh như số điện thoại, lớp học... Nên nếu phụ huynh không cảnh giác thì rất dễ bị lừa đảo. Sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc thông báo cho phụ huynh, nhà trường cũng đã đã rà soát các thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh trên fanpage trường, nhằm tránh các hành vi lừa đảo tương tự.

Thầy Nguyễn Minh Triết - giáo viên phụ trách công nghệ thông tin, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám nói trên Báo Phụ Nữ rằng đối tượng lừa đảo rất tinh vi, đánh vào lòng tin của phụ huynh khi lấy logo của trường, với tên tài khoản là phòng học vụ của trường. Đặc biệt, đối tượng lừa đảo nắm được cả thông tin của phụ huynh học sinh như số điện thoại, lớp học sinh học...

Nếu phụ huynh không có sự cảnh giác thì rất dễ dàng bị "sập bẫy". Về việc này, giáo viên công nghệ thông tin nhà trường đã rà soát các thông tin cá nhân của phụ huynh, học sinh trên fanpage nhằm tránh các hành vi lừa đảo tương tự... 

Trên Báo Phụ Nữ, Ông Nguyễn Thành Văn - Trưởng phòng GD-ĐT quận 10 cũng thông tin, hiện phòng chưa nhận được báo cáo của nhà trường về vấn đề này; tuy nhiên đơn vị sẽ ghi nhận và nắm lại. 

Trưởng phòng GD-ĐT quận 10 cũng thông tin, hiện nay dù các trường trên địa bàn quận đã thực hiện thu các khoản phí qua hình thức trực tuyến song việc thu này sẽ được thông báo từ các nguồn chính thức như nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và chỉ đóng qua tài khoản của nhà trường. Do vậy, khi nhận được các yêu cầu đóng qua tài khoản cá nhân nào đó thì phụ huynh phải cảnh giác, báo về nhà trường để xác minh... 

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