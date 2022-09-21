Đoạn video dài gần 5 phút ghi lại cảnh 2 nữ học sinh đánh nhau trong sự chứng kiến của nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Báo Lao Động đưa tin, ngày 21.9, UBND xã Biển Hồ và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Pleiku phối hợp xác minh, làm rõ nội dung video clip 2 nữ sinh đánh nhau đang lan truyền và gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, 2 nữ sinh này giằng co, vật lộn, nắm tóc, đánh nhau trên con đường bê tông, giữa vườn cà phê trong sự chứng kiến của nhiều bạn bè đồng trang lứa.



Cảnh nữ sinh đánh nhau gây bức xúc cho người lớn - Ảnh: Thanh Niên

Các học sinh chứng kiến cảnh đánh nhau, reo hò cổ vũ chứ không đứng ra can ngăn bạn. Sự việc chỉ dừng lại khi có một phụ huynh đi ngang qua nhìn thấy và chạy tới can ngăn 2 nữ sinh.



Dù cả hai đánh nhau dữ dội nhưng không hề có bạn bè nào can ngăn - Ảnh: Thanh Niên

Đoạn clip 2 nữ sinh đánh nhau này đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người.

Trên Thanh Niên, một cán bộ của Phòng GD-ĐT TP.Pleiku cho biết, sau khi kiểm tra học sinh của trường nào tham gia đánh nhau sẽ tiến hành xử lý nghiêm minh. Nếu học sinh không học ở địa bàn TP.Pleiku thì sau khi xác minh rõ sẽ chuyển cho trường có học sinh tham gia đánh nhau và cơ quan chức năng để xử lý học sinh vi phạm.

Được biết, vị trí ghi lại đoạn clip đánh nhau trên đường Phó Đức Chính, giáp ranh xã Biển Hồ (TP Pleiku) và xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh).

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