Hết đăng clip nói xấu người miền Trung, TikToker lại khiến dân mạng “nóng mặt” khi dàn dựng clip bôi nhọ Đà Lạt

Đời sống 21/09/2022 20:50

Tiktoker Hoàng Nhật Minh (23 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại TP Đà Lạt) tiếp tục đăng video clip dàn dựng sai sự thật về việc thu phí 100.000 đồng/vé/lượt du khách, mới được vào chụp hình tại đồi chè Cầu Đất gây bức xúc dư luận.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, Ngày 21-9, ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, cho biết video clip về một thanh niên đòi thu mỗi người khách 100.000 đồng khi chụp hình tại đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) xuất hiện trên mạng xã hội TikTok mới đây gây bức xúc dư luận là dàn dựng.

Theo xác minh của Công an TP Đà Lạt, người đòi thu tiền của nhóm du khách xuất hiện trong video clip là Hoàng Nhật Minh (23 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Nai, hiện tạm trú tại phường 4, TP Đà Lạt). 

Hết đăng clip nói xấu người miền Trung, TikToker lại khiến dân mạng “nóng mặt” khi dàn dựng clip bôi nhọ Đà Lạt - Ảnh 1
 Clip dàn dựng thu phí vào đồi chè ở Đà Lạt gây bức xúc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhật Minh từng khiến dư luận bức xúc vì làm clip phân biệt, kỳ thị người miền Trung sau đó đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Minh đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Báo Người Lao Động đưa tin, Hoàng Nhật Minh khai nhận với cơ quan công an khoảng 4 giờ sáng 19-9, Minh lái xe chở theo P.T.T.N (26 tuổi) và P.T.T.B (27 tuổi), đều ngụ Đồng Nai, đến khu vực đồi chè Cầu Đất thuộc xã Trạm Hành, TP Đà Lạt với mục đích đi "săn mây".

Hết đăng clip nói xấu người miền Trung, TikToker lại khiến dân mạng “nóng mặt” khi dàn dựng clip bôi nhọ Đà Lạt - Ảnh 2
 Minh trước đó từng đăng clip chê người miền Trung. Ảnh: Người Lao Động

Để có sản phẩm video đăng lên Tiktok câu view, Hoàng Nhật Minh đã nhờ hai nữ du khách trẻ tuổi không quen biết tham gia quay video "giấu mặt". Bạn gái của Minh là P.T.T.N chịu trách nhiệm dùng điện thoại quay video. Nội dung "dàn dựng" là 4 du khách đang đứng ngoài đường chụp hình có hậu cảnh là vườn trà thì xuất hiện một nam thanh niên (chính là Minh) xưng là chủ vườn trà, đòi thu phí của mỗi du khách là 100.000 đồng/vé/lượt khiến nhiều người bức xúc.

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Từ khóa:   Đà Lạt TikToker chê người miền Trung dàn dựng video

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