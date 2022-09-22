Tạm đình chỉ nữ giáo viên mầm non nghi dùng gai bưởi châm vào tay nhiều trẻ mầm non

Tại buổi làm việc với nhà trường và lực lượng chức năng, bước đầu cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Liên quan đến vụ việc một số trẻ mầm non ở TP.Thái Bình nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người, chiều 21.9, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tuyết - Hiệu trưởng trường Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (TP.Thái Bình), cho biết, nữ giáo viên được cho là có liên quan đến vụ việc đã bị tạm đình chỉ cho đến khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. “Nếu đúng có sự việc nữ giáo viên hành động như dư luận phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, bà Nguyễn Thị Tuyết khẳng định.

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2, nơi giáo viên bị nghi có hành vi bạo lực với trẻ - Ảnh: Người Lao Động Trên Tuổi Trẻ Online, bà Tuyết cho biết, ngay khi có thông tin về sự việc trên mạng xã hội, trường đã chủ động mời Công an TP Thái Bình điều tra, xử lý. Nhà trường cũng cung cấp toàn bộ dữ liệu hình ảnh camera và tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. "Mặc dù vụ việc chưa rõ ràng nhưng chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các phụ huynh khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến các vị phải lo lắng về con em của mình", bà Tuyết nói.

Theo đó, Người Lao Động đưa tin, một số phụ huynh có con đang học tại trường mầm non này đã đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm. Cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé - Ảnh: Người Lao Động Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, UBND TP Thái Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Bình, Công an TP Thái Bình và các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Trường này chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2022, với gần 180 trẻ. Trong đó, lớp Sunny 1 (nơi xảy ra vụ việc nghi bạo hành với trẻ em) có 25 trẻ và 3 giáo viên phụ trách lớp.

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