Bé gái 13 tuổi mất tích sau khi lên xe người đàn ông lạ

Đời sống 22/09/2022 09:01

Đang phụ mẹ, Tuyết Mai lẻn ra ngoài khu vực chợ đầu đầu mối nông sản Thủ Đức rồi leo lên xe người đàn ông lạ, sau đó mất liên lạc.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Văn Tuấn Lớn (44 tuổi, ba Tuyết Mai) cho biết gia đình đã trình báo cơ quan chức năng việc mất liên lạc với con gái 13 tuổi nhiều ngày nay.

Bé gái 13 tuổi mất tích sau khi lên xe người đàn ông lạ - Ảnh 1
 Camera an ninh ghi lại thời điểm bé gái 13 tuổi leo lên xe máy người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Lao Động

Theo lời kể của ông Tuấn Lớn, chiều 17.9, trong lúc phụ mẹ bán hàng ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (P.Tam Bình), Mai nói với mẹ đi vệ sinh. Vài tiếng sau, gia đình không thấy Tuyết Mai quay lại nên hốt hoảng đi tìm kiếm.

Báo Lao Động cho biết, qua hình ảnh camera hiện trường ghi lại, T.M. sau khi nói đi vệ sinh rồi đi ra khu vực gần chợ, trò chuyện với người đàn ông lạ mặt. Sau đó, M. lên xe máy của người này và di chuyển hướng Bình Chiểu về tỉnh Bình Dương.

Bé gái 13 tuổi mất tích sau khi lên xe người đàn ông lạ - Ảnh 2
Gia đình anh Tuấn Lớn 4 ngày qua tìm kiếm con gái nhưng chưa có kết quả - Ảnh: Báo Giao Thông 

"Hiện tại gia đình đã đi tìm khắp nơi, đăng tin khắp các hội nhóm, mạng xã hội nhưng vẫn chưa có thông tin gì về con.

Tôi lo con bị người lạ dụ dỗ qua Campuchia hoặc vào làm phục vụ ở các quán karaoke", Báo Giao Thông dẫn lời nghi vấn của anh Tuấn Lớn.

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