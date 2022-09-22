Bé gái “mất tích” sau khi lên xe với người lạ được công an tìm thấy khi đang chung sống với một thanh niên tại một phòng trọ ở Bình Dương.

Trên Vietnamnet, Công an TP.Thủ Đức cho hay, đã tìm thấy bé Trương Thị Tuyết Mai (hơn 13 tuổi, ngụ ở địa phương) mà gia đình trình báo mất tích từ tối 16/9.

Cụ thể, 23h tối 21/9, công an đã tìm thấy bé Mai đang ở cùng một thanh niên, tên là Lê Minh H. (18 tuổi, quê Cà Mau), tại phòng trọ ở đường Trần Văn Sữa, tổ 2, ấp Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Đến nay, Công an đã tìm thấy bé gái 13 tuổi mất liên lạc nhiều ngày mà gia đình tìm kiếm khắp nơi - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Thanh Niên đưa tin, ông Trương Văn Tuấn Lớn (44 tuổi, ba Tuyết Mai) cho biết gia đình đã trình báo cơ quan chức năng việc mất liên lạc với con gái 13 tuổi nhiều ngày nay.

Theo lời kể của ông Tuấn Lớn, chiều 17/9, trong lúc phụ mẹ bán hàng ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (P.Tam Bình), Mai nói với mẹ đi vệ sinh. Vài tiếng sau, gia đình không thấy Tuyết Mai quay lại nên hốt hoảng đi tìm kiếm.

Qua hình ảnh camera hiện trường ghi lại, T.M. sau khi nói đi vệ sinh rồi đi ra khu vực gần chợ, trò chuyện với người đàn ông lạ mặt. Sau đó, M. lên xe máy của người này và di chuyển hướng Bình Chiểu về tỉnh Bình Dương.



Camera ghi lại cảnh Tuyết Mai gặp bạn trai trước lúc mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Gia đình xác nhận, bé Mai nghỉ học từ sau đợt dịch Covid-19 đến nay, thi thoảng phụ gia đình buôn bán ở chợ. Từ trước đến nay, bé chưa từng bỏ nhà đi, không sử dụng điện thoại và gia đình không biết về những mối quan hệ của bé.

Hiện công an đã mời bé Mai cùng H. về làm việc.

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