Chủ homestay ở Hà Giang phủ nhận: "Chúng tôi không đưa tiền để xin bỏ qua"

Đời sống 22/09/2022 14:17

Sau khi bị cô gái tố nhắn tin “mặc cả” nhằm che giấu sự việc, chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow đã lên tiếng phủ nhận “không đưa tiền để xin bỏ qua” mà chỉ gợi ý việc đền bù.

Theo đó Dân Trí cho biết, sáng 22/9, PV đã có cuộc trao đổi với anh Triệu Mềnh Kinh (37 tuổi), chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang).

"Chúng tôi chỉ gợi ý bồi thường nếu nạn nhân đồng ý", câu trả lời được Dân Trí dẫn lại.

Trước đó, kể lại với phóng viên Infonet, cô gái Hà Nội cho biết: ngay sau khi xảy ra vụ việc, có người tự nhận là được người nhà của đối tượng hiếp dâm Triệu Tạ Mềnh nhờ nhắn tin "thương lượng giá" với cô.

Trao đổi với Thanh Niên, chị L. cũng cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà nạn nhân muốn thương lượng để hòa giải, nhưng chị đã không đồng ý thỏa hiệp.

"Có một người tự xưng là người nhà của đối tượng Triệu Tạ Mềnh nhắn tin với tôi và đưa ra con số 80 triệu đồng để tôi im lặng. Thậm chí, họ còn có ý đe doạ, nhà nghi phạm nghèo, Mềnh có thể ‘túng làm liều’ nhưng tôi không sợ, tôi muốn đối tượng phải bị trừng trị theo quy định pháp luật", chị L. nhấn mạnh.

Về phía homestay, Anh Kinh chia sẻ với Dân Trí, sau khi xảy ra vụ tố cáo hiếp dâm, cơ sở kinh doanh của anh đang gặp phải rất nhiều khó khăn do những đánh giá tiêu cực từ cộng đồng mạng. Anh Kinh khẳng định, phía homestay không dung túng cho kẻ xấu, bất kỳ ai phạm pháp đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Kể lại sự việc anh Kinh nói: "Đến khoảng 22h30 ngày 17/9, tôi có ra bảo nhóm của L. nghỉ và không hát hò, uống rượu nữa, bởi khi đó đã đến giờ homestay nghỉ. Tuy nhiên sau khoảng 30 phút, nhóm này vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, ăn uống, khi đó tôi trở về phòng đi ngủ nên không biết L. đã đi nghỉ hay chưa", anh Kinh kể với Dân Trí.

Chia sẻ thêm, anh Kinh cho hay, đêm hôm đó và tới rạng sáng 18/9, anh cũng như mọi người không nghe thấy tiếng động hay hô hoán gì. Tới sáng 18/9 anh mới nhận được tin chị L. bị kẻ xấu lẻn vào hiếp dâm.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã tới phòng L. để thăm hỏi và động viên cô ấy. Tại đây, tôi cũng có hỏi cô ấy giờ muốn giải quyết sự việc ra sao. L. bảo chỉ cần gọi đối tượng Mềnh kia quay lại và xin lỗi cô ấy hẳn hoi thì cô ấy sẽ bỏ qua sự việc", chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow nói.

Cũng theo anh Kinh, về thông tin cho rằng phía homestay dùng tiền để nạn nhân im lặng, bỏ qua sự việc là không chính xác. Phía homestay chỉ gợi ý đền bù nếu chị L. đồng ý chứ không có chuyện đưa tiền ra để xin xỏ bỏ qua.

Nói về căn phòng nơi chị L. ở, anh Kinh khẳng định là phòng khép kín, cửa luôn có khóa chắc chắn. Thời điểm xảy ra sự việc thì cửa phòng của chị L. không khóa.

Trước đó, chị L. cũng chia sẻ với Dân Trí, do đã nghỉ tại homestay vài ngày, thấy an toàn nên tối hôm đó chị không khóa cửa. 

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