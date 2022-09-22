Bị cướp giật điện thoại, nữ sinh ở huyện Hóc Môn (TPHCM) tay không giằng co với 2 nam thanh niên, ngã nhào xuống đường.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 22.9, Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo về việc một nữ sinh bị giật điện thoại trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra chiều 21.9, đối diện khu vực cổng Trường THPT Bà Điểm (đường Bà Điểm 3, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn). Camera an ninh khu vực đã ghi lại toàn bộ vụ giật điện thoại hết sức táo tợn này.



Bị giật điện thoại, nữ sinh chặn đầu xe máy hai kẻ cướp - Ảnh: Thanh Niên

Dân Trí cho biết, khoảng 15h40, B.A. (nữ sinh lớp 12 trường THPT Bà Điểm) đứng trước cổng trường trên đường Bà Điểm 3 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đợi người nhà đến đón.

Lúc này, 2 thanh niên đi xe tay ga bất ngờ áp sát giật điện thoại A. đang cầm trên tay.

Nữ sinh phản ứng giật lại khiến tên cướp giật ngồi sau xe ngã xuống đường, rớt điện thoại. Kẻ cướp chộp điện thoại, leo lên xe đồng bọn định tẩu thoát nhưng nữ sinh tiếp tục lao đến, chặn đầu trước xe máy. Hai bên tiếp tục giằng co, một tên cướp quật ngã nữ sinh ra đường.



Nữ sinh ngã xuống đường sau giằng co - Ảnh: Thanh Niên

Nghe tiếng truy hô, bảo vệ trường học và người dân chạy ra hỗ trợ nhưng 2 nam thanh niên đã rồ ga tẩu thoát.

“Trước giờ tan học là tôi thấy hai người này (hai tên cướp giật điện thoại - NV) đứng ở đây rồi. Mình nghĩ người nhà chờ đón học sinh đâu ngờ họ là kẻ cướp”, bà L., bán nước trước cổng trường kể với Thanh Niên.

Tờ báo trên cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ cướp giật, nhà trường đã thông báo cho người nhà nữ sinh đến đón em về. Nhà trường cũng đã báo cơ quan chức năng để xử lý.

“Hiện sức khỏe học sinh này vẫn bình thường và sáng nay (22.9) em vẫn đến trường đi học bình thường”, đại diện nhà trường thông tin với Thanh Niên.

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