Một người ở Cần Thơ trúng giải độc đắc Vietlott gần 100 tỉ đồng

Đời sống 23/09/2022 09:09

Một vé loại hình Power 6/55 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) với số tiền gần 100 tỉ đồng.

Theo Báo Người Lao Động, cuối ngày 22.9, Vietlott công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 98,6 tỉ đồng.

Tờ vé số này có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot 1 và được bán ra từ một điểm bán hàng của Vietlott tại TP Cần Thơ.

Zingnews cho biết, người chiến thắng giải độc đắc sở hữu tấm vé 12 - 14 - 19 - 29 - 44 - 47. Sau khi thực hiện 10% nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương, tức hơn 9,8 tỷ đồng, chủ nhân của tấm vé thực lĩnh khoảng 88,8 tỷ đồng.

Một người ở Cần Thơ trúng giải độc đắc Vietlott gần 100 tỉ đồng - Ảnh 1

Tấm vé trúng độc đắc Viettlot - Ảnh: Người Lao Động

Cũng tại kỳ quay số này còn ghi nhận 2 vé cùng trúng giải độc đắc 2 (Jackpot 2) trị giá hơn 5,2 tỉ đồng. Giá trị Jackpot 2 sẽ được chia đều cho 2 cá nhân chiến thắng, mỗi người khoảng 2,69 tỷ đồng, tương đương 2,34 tỷ đồng sau thuế.

Ngoài 3 tấm vé trúng Jackpot, kỳ quay còn tìm thấy 20 người đoạt giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 1.218 người đoạt giải nhì (trị giá 300.000 đồng) và 25.672 người đoạt giải ba (trị giá 30.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ 779 khoảng 106,4 tỷ đồng.

Người Lao Động còn cho hay, trước đó, tại kỳ quay số ngày 18-9 cũng có một vé loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá 43,1 tỉ đồng. Như vậy, chỉ qua 4 kỳ quay số, thị trường xổ số ghi nhận có 4 vé Vietlott trúng giải độc đắc với tổng số tiền gần 194 tỉ đồng.

Ngoài ra, Zingnews cũng ghi nhận, tháng 7 năm nay, chủ một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã trúng thưởng 205 tỷ đồng, đây cũng là giá trị thưởng lớn thứ 3 từ trước đến nay của Power 6/55.

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