Sau khi sát hại người tình, bị can đã bỏ xác nạn nhân xuống hố và chất củi đốt thi thể nạn nhân trong 2 ngày nhằm phi tang các dấu vết.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 22.9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Hiệp (46 tuổi, trú tại thôn Đắk R’Mo, xã Đắk N’Drung, H.Đắk Song, Đắk Nông) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23.8, tại nhà rẫy thuộc thôn Đắk R’mo (xã Đắk N’Drung, H.Đắk Song, Đắk Nông), do xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm với chị Bùi Thị Lan (là người tình của Hiệp, 43 tuổi, ở cùng thôn) nên Hiệp đã dùng cây gỗ đánh 2 cái vào đầu của chị Lan.



Hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, Hiệp tiếp tục cầm 1 khúc gỗ khác ném trúng vào phần gáy của chị Lan. Phát hiện chị Lan đã chết, Hiệp uống thuốc tự tử rồi đi đến nhà người dân gần đó nên được đưa đi cấp cứu.

Báo Người Lao Động cho biết sau khi được cấp cứu, Hiệp tỉnh lại và về nhà. Ngay sau đó, bị can lên rẫy đưa thi thể bà L. ra chỗ vắng rồi đốt xác phi tang.

Đến sáng 4.9, gia đình bà L. cùng một số người hàng xóm đi vào nhà rẫy của Hiệp để tìm thì phát hiện có dấu vết cháy. Nghi ngờ sự việc bà L. bị giết và bị đốt xác nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Theo người dân địa phương, giữa bà L. và ông Hiệp có mối quan hệ tình cảm. Bà L. sống cùng con ở xã thôn Đắk R’mo, còn ông Hiệp có gia đình ở thôn khác trong xã Đắk N'Drung.

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