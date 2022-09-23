Thanh niên giúp việc nhiều lần hiếp dâm, giao cấu với bé gái con chủ nhà

Đời sống 23/09/2022 15:19

Nhân lúc vợ chồng ông chủ vắng nhà, Bùi Văn Long đã thừa cơ hội, nhiều lần hiếp dâm, giao cấu với con gái của họ.

Người Lao Động đưa tin, ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ nam thanh niên có hành vi "Hiếp dâm" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo công an, vợ chồng ông V. (quê ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) thuê nhà trọ tại phường Quang Trung (quận Đống Đa) để kinh doanh quán vịt. Vợ chồng ông V. có 2 người con, trong đó có cháu H. (SN 2009).

Vợ chồng ông V. thuê Bùi Văn Long (SN 2000; trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội) từ tháng 5-2019 để phụ giúp việc bán hàng và cho sống cùng gia đình ở ngôi nhà thuê trọ.

Thanh niên giúp việc nhiều lần hiếp dâm, giao cấu với bé gái con chủ nhà - Ảnh 1
Bùi Văn Long tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động

Lúc vợ chồng ông V. vắng nhà, Long đã nhiều lần rủ cháu H. quan hệ tình dục. 

Phụ Nữ Việt Nam cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn Long là "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". 

Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

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