Thi thể của cháu bé 12 tuổi mất tích trong lúc chăn trâu được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc.

Theo Tiền Phong, sáng 23.9, ông Đỗ Văn Triều - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày (23/9), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đinh Minh H. (12 tuổi, trú thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà) mất tích.

Thi thể cháu H. được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc (thuộc khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê, xã Sơn Giang).



Thi thể cháu H. được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp ở gò đất ven sông Trà Khúc. Ảnh: Zingnews

Như VTC News đưa tin, trước đó, khoảng 16h ngày 20.9, cháu H. đi chăn trâu bên bờ sông Trà Khúc, thuộc khu vực xóm Gò Ngoài, thôn Làng Rê nhưng đến tối vẫn không thấy về nhà. Gia đình tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy cháu H.

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, xuyên đêm tìm kiếm cháu bé.



Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm cháu H - Ảnh: VTC News

“Gia đình H. thuộc diện khó khăn, cách đây 2 năm, anh của H. cũng mất vì đuối nước, giờ thì đến H. Hôm qua, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ 2 triệu đồng”, Zingnews dẫn lời ông Triều.

Zing cũng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định do những ngày qua tại địa bàn huyện Sơn Hà có mưa lớn, khiến gò đất bị sạt lở, vùi lấp H. Sau khi hoàn tất các thủ tục, gia đình đã đưa thi thể H. về nhà lo hậu sự.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Hà cũng có văn bản đề nghị các Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương dọc sông Trà Khúc hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

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