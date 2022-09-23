Người phụ nữ bị trâu “điên” húc thủng tầng sinh môn

Đời sống 23/09/2022 15:02

Đi chăn trâu, người phụ nữ bất ngờ bị trâu húc vào vùng tầng sinh môn khiến nạn nhân bị tổn thương nặng với vết thủng, rách âm đạo, tầng sinh môn.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 23.9, Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân V.T.T. (56 tuổi, ở Vĩnh Phúc) bị tổn thương nghiêm trọng vùng tầng sinh môn bao gồm âm đạo, hậu môn, trực tràng do trâu húc.

Người nhà bệnh nhân cho biết khi đi chăn trâu, bà T. bị trâu lồng húc ngã, sau đó tiếp tục húc vào vùng tầng sinh môn gây chảy máu.

Ngay sau đó, bà T. được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, khâu vết thương cầm máu sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tổn thương, bầm tím xung quanh hậu môn, tầng sinh môn, có lỗ thủng thành trước trực tràng và thành sau âm đạo.

Người phụ nữ bị trâu “điên” húc thủng tầng sinh môn - Ảnh 1
Bệnh nhân bị trâu húc sau khi được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh: Thanh Niên

Thanh Niên cho biết, người bệnh được chẩn đoán tổn thương rách âm đạo trực tràng tầng sinh môn do trâu húc, vết thương đã khâu kín nên được chỉ định mổ cấp cứu đánh giá thương tổn và xử lý.

Một tuần sau mổ, bệnh nhân T. đang ổn định, vết thương sạch, hậu môn nhân tạo duy trì được chức năng. Bệnh nhân được tiếp tục dùng kháng sinh và thay băng hàng ngày tại Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trên Vietnamnet, ThS.BS Phạm Vũ Hùng là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân T., khuyến cáo chấn thương do vật nuôi không hiếm. Đã có trường hợp người dân bị trâu húc tử vong khi chăn dắt do người bệnh già yếu. 

Điều cần lưu ý là các vết thương gây ra do vật nuôi như trâu, bò húc, chó, lợn cắn… thường có nhiễm bẩn, cần được xử lý sớm và đúng cách tại cơ sở y tế đề phòng các biến chứng. 

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