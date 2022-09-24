Đột nhập vào nhà bà ngoại, Sơn trộm tiền rồi mua điện thoại iPhone 13 Promax để tặng bạn gái.

Theo Thanh Niên, ngày 23.9, TAND H.Chợ Mới (An Giang) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Sơn đã trộm tiền của bà ngoại mình rồi đem tiền đi mua điện thoại tặng bạn gái.

Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến, gồm điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND H.Chợ Mới và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ Công an H.Chợ Mới, là nơi tạm giam bị cáo Sơn.



Bị cáo Trần Ngọc Sơn - Ảnh: Zingnews

Trang Zing News cho biết, vụ việc xảy ra từ tháng 5. Theo đó, sáng 18/5, Sơn chạy xe máy đi học nghề sửa chữa máy nổ. Chạy ngang qua nhà bà ngoại ở xã Hòa Bình, bị cáo thấy cửa mở.

Biết bà ngoại không có nhà, Sơn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi mở két lấy trộm 74,5 triệu đồng, chiều cùng ngày, Sơn mua điện thoại iPhone 13 Promax trị giá gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Sơn có biểu hiện nghi vấn nên mời đến làm việc. Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, giao nộp số tiền còn lại.

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