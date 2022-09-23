Uống say, người đàn ông xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn

Đời sống 23/09/2022 22:27

Sau cuộc rượu, Trần Văn Pào xin ngủ nhờ nhưng rạng sáng, đối tượng tỉnh dậy, lẻn vào phòng ngủ hiếp dâm vợ bạn.

Theo thông tin từ Dân Việt, chiều 23/9, Công an huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết đã bắt giữ Trần Văn Pào (38 tuổi, ở huyện Bắc Mê) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan chức năng cho hay, tối 23/8, Pào và một người bạn là chồng chị M (38 tuổi, ở Bắc Mê) cùng nhau uống rượu. Sau đó, anh ta ngủ lại nhà bạn mình.

Uống say, người đàn ông xin ngủ nhờ rồi hiếp dâm vợ của bạn - Ảnh 1
Đối tượng bị cơ quan công an bắt khi đang lẩn trốn - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Pào đột nhập buồng ngủ chị M, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Mê đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng gây án.

Theo Infornet đưa tin, đến ngày 22/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và tổ chức bắt giữ Pào khi đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà dân tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

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