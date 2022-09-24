Bị ba mẹ la vì mê game, cậu bé 13 tuổi lấy 100.000 đồng rồi bỏ nhà ra đi

Nhiều lần bỏ học đi chơi game, em Lê Bảo Nam (13 tuổi) bị ba mẹ trách, sau đó em bỏ nhà đi biệt tích. Những ngày qua, ba mẹ em đi khắp TP.HCM tìm kiếm con trai nhưng không có tung tích.

Tâm sự với Thanh Niên, anh Lê Văn An (44 tuổi, ba Bảo Nam) không giấu được sự lo lắng. Người cha kể thời gian qua, Nam nhiều lần bỏ học đi chơi game khiến gia đình hết sức lo lắng. Vì thương con, ba mẹ khuyên nhủ, dạy dỗ con tập trung học hành.

Ngày 16.9, vì ba mẹ la, Nam lấy 100.000 đồng rồi rời nhà trọ trên đường 60 P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bỏ đi rồi biệt tăm luôn từ đó. Theo mô tả, cậu bé cao chừng 1m64, da ngăm đen, lúc đi mặc áo khoác xám đen quần đùi xanh.

Hình ảnh bé Bảo Nam - Ảnh: Thanh Niên

Từ ngày con bỏ đi, vợ chồng anh An bỏ hết công việc để tìm kiếm con trai. Gia đình cũng báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, song tới nay vẫn chưa có tin tức của con.

Chị Bùi Thị Thảo (35 tuổi, mẹ Bảo Nam) tâm sự gia đình chị từ quê lên TP.HCM, chị làm công nhân may mặc, anh làm tài xế để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Thời gian qua, thấy con mê game bỏ bê việc học, anh chị hết sức lo lắng. Nay, con trai lại “mất tích” suốt nhiều ngày liền nên lòng chị như lửa đốt, sợ con bị người lạ dụ dỗ.

“Nếu con có đọc được những dòng này thì về nhà với ba mẹ đi con, ba mẹ không trách hay giận gì con hết. Chỉ cần con về tới bình an thôi”, chị Thảo nhắn nhủ.

Hồi tháng 5, Báo Người Lao Động cũng chia sẻ về câu chuyện tương tự. Bé T.T.A, 9 tuổi, do buồn chuyện gia đình nên một mình đến tòa nhà Landmark 81 để chơi.

Thời điểm này, cháu bé đi ngược chiều dưới lòng đường giữa làn ô tô và làn đường phân luồng cho xe máy trong khi lượng phương tiện trên đường khá đông.

Tổ tuần tra phát hiện cháu bé và nhận thấy dễ gặp nguy hiểm nên đã dừng xe, đưa cháu vào lề đường. Sau khi nắm được sự việc, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và dùng mô tô đặc chủng đưa bé trai về Công an phường 15, quận Bình Thạnh để phối hợp liên lạc với gia đình cháu.

Khoảng 45 phút sau, ba mẹ bé trai mang theo các giấy tờ cần thiết đến trụ sở công an để đón cháu về nhà.

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