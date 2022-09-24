Anh chồng của năm: Xin nghỉ làm chăm vợ đẻ A-Z, còn tự tay lo chuyện bếp núc khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm sự 24/09/2022 15:35

Vợ mới sinh, chàng trai xin nghỉ làm để tự tay chăm sóc. Anh còn không quên đích thân chuẩn bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa.

Câu chuyện về người chồng lý tưởng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người chia sẻ câu chuyện lên một group của các mẹ bỉm là chị H.H, người vợ trong câu chuyện. Trong đó, chị H khoe những mâm cơm cữ với đầy đủ món mặn, hoa quả, rau xanh hấp dẫn. Thậm chí, để chăm vợ mới sinh, anh chồng còn sẵn sàng nghỉ làm ở nhà cả tháng. 

Anh chồng của năm: Xin nghỉ làm chăm vợ đẻ A-Z, còn tự tay lo chuyện bếp núc khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
 Những bữa ăn dinh dưỡng được chính tay người chồng chuẩn bị. Ảnh: Yan

Theo thông tin được chia sẻ, hai vợ chồng đang đang kinh doanh một quán ăn tại Cao Phong, Hòa Bình. Người vợ nói đã quen chồng và lấy nhau được 7 năm. Từ ngày đám cưới về, anh là người nấu ăn. Khi vợ đẻ anh cũng đóng cửa hàng cả tháng để ở nhà chăm vợ. Anh thường nói, lúc này mới là lúc vợ cần chồng bên cạnh nhất. “Mình thấy rất hạnh phúc và thoải mái vì có chồng ở bên và được nuôi con thoải mái theo ý mình”, chị H kể. 

Anh chồng của năm: Xin nghỉ làm chăm vợ đẻ A-Z, còn tự tay lo chuyện bếp núc khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
 Bữa ăn luôn có đủ món măn, rau, trái cây. Ảnh: Yan

Ông bà hai bên cũng có hỗ trợ nhưng người chồng vẫn muốn đích thân chuẩn bị mọi thứ cho vợ của mình. Những mâm cơm dinh dưỡng là minh chứng cho thấy anh chồng tỉ mỉ và quan tâm đến vợ đến mức nào. 

Trong vòng 1 tháng, chồng chị H. luôn chuẩn bị tươm tất đồ ăn, thức uống của cả 3 bữa. Bữa sáng anh tự tay nấu cháo, phở hoặc mua đồ ăn sáng vợ thích. Chị H. không cần lo lắng điều gì, vừa tỉnh dậy đã có đồ ăn để sẵn ở đầu giường.  Bữa trưa và bữa tối anh đều chuẩn bị rất chu đáo. Mỗi ngày, thực đơn đều được anh thay đổi. 

Anh chồng của năm: Xin nghỉ làm chăm vợ đẻ A-Z, còn tự tay lo chuyện bếp núc khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
 Nhờ chồng, mẹ bỉm sữa luôn giữ được sự lạc quan, thoải mái. Ảnh: Yan

 

“Chồng người ta” còn giúp vợ giặt giũ, chăm sóc con. Đặc biệt, chàng trai trong câu chuyện cũng không ngại giúp vợ vệ sinh cá nhân những vết thương còn chưa lành ở bộ phận nhạy cảm. Theo chị H, nhờ sự quan tâm mà trong thời kỳ mang thai và sinh con chị luôn giữ được tinh thần vui vẻ, thoải mái. Sau khi sinh con sữa cũng rất nhiều, con bú thậm chí không hết còn phải vắt bỏ đi.

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Từ khóa:   Người chồng thương vợ nấu ăn hôn nhân mẹ bỉm sữa

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