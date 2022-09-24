Anh chồng của năm: Xin nghỉ làm chăm vợ đẻ A-Z, còn tự tay lo chuyện bếp núc khiến ai cũng ngưỡng mộ

Câu chuyện về người chồng lý tưởng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người chia sẻ câu chuyện lên một group của các mẹ bỉm là chị H.H, người vợ trong câu chuyện. Trong đó, chị H khoe những mâm cơm cữ với đầy đủ món mặn, hoa quả, rau xanh hấp dẫn. Thậm chí, để chăm vợ mới sinh, anh chồng còn sẵn sàng nghỉ làm ở nhà cả tháng.

Những bữa ăn dinh dưỡng được chính tay người chồng chuẩn bị. Ảnh: Yan

Theo thông tin được chia sẻ, hai vợ chồng đang đang kinh doanh một quán ăn tại Cao Phong, Hòa Bình. Người vợ nói đã quen chồng và lấy nhau được 7 năm. Từ ngày đám cưới về, anh là người nấu ăn. Khi vợ đẻ anh cũng đóng cửa hàng cả tháng để ở nhà chăm vợ. Anh thường nói, lúc này mới là lúc vợ cần chồng bên cạnh nhất. “Mình thấy rất hạnh phúc và thoải mái vì có chồng ở bên và được nuôi con thoải mái theo ý mình”, chị H kể.