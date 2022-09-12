Lạ đời, vợ đang lướt facebook thì "ngã ngửa" khi phát hiện chồng… làm đám cưới với người khác và lời giải thích khó chấp nhận của "kẻ bội bạc"

M.T viết trên trang cá nhân: “Bắc Giang, Bắc Ninh - Nơi trai thêm vợ, gái thêm chồng. Chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc chồng em nào mọi người ơi! Cưới vợ 2 hoan hỉ và không mời vợ cả là em. Ai ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang thì vào chúc mừng hạnh phúc nhé. Lời cuối cùng em xin nhắn: Nếu còn sống sót xin quay về giải quyết ly hôn". Kèm với bài đăng, cô gái chia sẻ hình ảnh đám cưới của chồng cùng người con gái lạ.

Câu chuyện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng trong những ngày qua. Cụ thể, nữ chính là chị M.T, hiện đang sinh sống và làm việc tại Lào Cai. Sau khi biết tin người mình yêu lâu nay giờ đã là chồng người ta, chị đã ngay lập tức chia sẻ câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội. Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn cùng với loạt ý kiến trái chiều xung quanh hành động của người chồng.

Nói về sự việc, T cho biết khi đang lướt facebook và các trang mạng xã hội của chồng, thì bỗng thấy anh này đăng loạt ảnh và video cưới cùng một người con gái khác. Ban đầu, nữ chính tỏ ra bất ngờ nhưng nghĩ chồng đang thực hiện thử thách hoặc chỉ đăng cho vui. Tuy nhiên khi thấy chính xác tên chồng rồi bạn bè chúc mừng đám, T mới tá hỏa nhận ra chồng mình giờ đã là chồng người ta.

Quá bức xúc, T đã chủ động gửi tin nhắn cho chồng hỏi han mọi chuyện kèm lời "Về đi em chờ". Song người chồng tệ bạc giải thích đám cưới là do anh bị ép, rồi đề nghị M.T ký đơn ly hôn, con chung sẽ do anh ta nuôi. T và người đàn ông trong câu chuyện vẫn là vợ chồng hợp pháp do đã làm thủ tục đăng ký kết hôn. T cùng chồng có hai con chung.

Một người bạn của M.T xác nhận câu chuyện trên hoàn toàn có thật. Người này cho biết người chồng tên M, sinh năm 1998, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. M kết hôn với T và ở rể. Anh này được gia đình vợ quý mến. Người bạn này cũng cho biết, sau khi T hạ sinh được 2 đứa con, M quyết định rời quê ở Lào Cai xuống Bắc Ninh làm công nhân kiếm tiền gửi về cho vợ chăm lo các con. Tại đây, người chồng nảy sinh tình cảm với P.L rồi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng.

Người chồng giải thích bị ép lấy vợ 2 - Ảnh: Eva

Người bạn của T cũng cho biết gia đình của P.L đã lên nói chuyện và ngỏ lời muốn gặp bố mẹ M. M sau đó đã thuê người giả làm bố mẹ và đưa người nhà cô gái lên căn nhà thuê.



Người chồng tệ bạc đám cưới với cô gái khác - Ảnh: Eva

“Hôm cưới, gia đình vợ 2 có mời nhà trai sang tham dự đám cưới song từ chối, bảo xa không xuống được. Có lẽ vợ 2 và gia đình cô ấy cũng bị lừa như bạn của mình. Hiện tại T đang đợi M về để hoàn tất thủ lục ly hôn", bạn chị M.T chia sẻ.

Nhiều người không khỏi "sốc" trước câu chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật như vậy. Chia sẻ cảm xúc của mình, nhiều cộng đồng mạng bình luận:

"Đến người ngoài đọc xong còn sốc huống chi chị vợ".

"Tại sao đang có vợ, chưa ly hôn mà lại ngang nhiên Đi cưới người khác thế nhỉ? Bởi để đăng ký kết hôn, cả hai đều có có giấy xác nhận độc thân".

"Đúng là đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Chả hiểu ông này kiểu gì, bà vợ đầu xem xong đã sốc rồi, bà thứ 2 có khi còn bất tỉnh luôn ấy chứ".