Thông tin và đoạn video trên đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về những hành động bạo lực diễn ra trong môi trường giáo dục.

Theo thông tin từ Thanh Niên, tài khoản đăng tải video được cho là của Trường THPT Trương Vĩnh Ký ghi rằng: "Theo điều tra từ một phía thì sự việc được cho là các thầy/nhà trường cố tình ép học sinh học thêm phụ đạo "tất cả" (full) các môn mà không hề báo trước hay hỏi ý kiến phụ huynh lẫn học sinh, khi biết được thì phụ huynh không đồng ý và muốn đóng góp ý kiến để thay đổi. Thế là xảy ra xô xát!".

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ, thầy giáo trong clip V.V.T., Tổng chủ nhiệm của trường, những người còn lại là mẹ ruột và chú (dượng) em T.M. - một học sinh lớp 12.

Trả lời về thông tin trên Zing, ThS Phan Văn Thanh - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký - xác nhận sự việc trong clip nêu trên xảy ra tại trường vào khoảng 16h ngày 21/9. Tuy nhiên, không có chuyện giáo viên nhà trường đánh phụ huynh, cũng không có chuyện nhà trường ép học sinh học thêm nên dẫn đến sự việc.

Chiều 21/9, mẹ, chú và một người thân của em T.M. đến trường để xin trao đổi công việc. Lúc này, thầy V.V.T. - Tổng chủ nhiệm của nhà trường - tiếp chuyện. Thầy V.V.T. đề nghị trao đổi với một người trong gia đình T.M. và yêu cầu không quay lại video (những người còn lại xuống dưới chờ). Tuy nhiên, phía gia đình em T.M. không đồng ý, muốn mọi người vào phòng làm việc, người chú liên tục giơ điện thoại để quay video và trao đổi không hợp tác.

Sau nhiều lần yêu cầu cất điện thoại, không quay video nhưng không được hợp tác, thầy V.V.T. mất kiểm soát, giơ tay gạt điện thoại của người chú này để không cho quay video. Thầy V.V.T. khẳng định mục đích của thầy giáo là không cho người chú này quay video, chứ không hề đánh hay gây bất cứ thương tích gì.

Ngay sau khi biết hành động của mình chưa chuẩn mực, thầy V.V.T. cho biết đã vào phòng, lấy lại bình tĩnh và mời phụ huynh của em T.M. vào làm việc.

Tại đây, gia đình cho biết em T.M. có dự định học tại nhà nên không muốn học thêm 2 môn học ở trường (như đã đăng ký trước đó). Phụ huynh và học sinh này cam kết đảm bảo kết quả học tập, còn nếu trong thời gian tới, việc học không tốt sẽ chủ động xin học thêm tại trường.

"Chúng tôi thừa nhận giáo viên nhà trường có xô đẩy với phụ huynh, nhưng không phải tấn công hay đánh phụ huynh. Thời điểm xảy ra vụ việc, thầy V.V.T. cũng chưa biết phụ huynh đến trường yêu cầu vấn đề gì. Do đó, nội dung đăng tải về việc trường ép học sinh học thêm, phụ huynh góp ý thì xảy ra xô xát... là sai sự thật. Đồng thời, việc đăng ký học thêm tại trường là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện ép buộc", hiệu trưởng nhà trường khẳng định với Zing.

Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký cũng nhìn nhận trong vụ việc này, giáo viên của trường thiếu kiềm chế, có phản ứng với phụ huynh như trong clip ghi lại là điều không hay. Nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh, trao đổi các thông tin để cả hai bên cùng nhìn nhận lại. Sau sự việc này, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm, hành vi của giáo viên sai tới đâu sẽ có biện pháp xử lý tới đó.