Thi thể cô giáo V.T.H.P., công tác tại Trường THCS Hải Cảng (TP.Quy Nhơn, Bình Định), được phát hiện tại một bãi đất trống sau nhiều ngày mất tích.

Thông tin từ Thanh Niên cho biết, chiều 24.9, Công an TP.Quy Nhơn đã phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của cô giáo V.T.H.P (33 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định), công tác tại Trường THCS Hải Cảng. Cô giáo được cho là mất tích vài ngày trước.

Xe máy cô P. tại hiện trường. Ảnh: PLO

Khoảng 14 giờ cùng ngày (24.9), thi thể cô V.T.H.P. được người dân phát hiện tại bãi đất trống ở giáp ranh khu vực 3 và khu vực 6, P.Nhơn Bình. Gần đó, xe máy cô giáo này thường sử dụng vẫn còn dựng đứng, ba lô đựng tài liệu dạy học vẫn còn trên xe.

Báo Pháp Luật Online cho biết, trước đó, người thân đã đăng thông tin tìm kiếm cô P. trên mạng xã hội Facebook cho rằng cô giáo này mất tích. Theo thông tin từ người thân cô P., cô giáo này đến TP Quy Nhơn dạy học và ở một mình, sức khỏe, đời sống, công việc bình thường. Tuy nhiên, gần đây gia đình không liên lạc được với cô P. Dù người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Theo một số đồng nghiệp cùng trường của cô P., sau khi dạy xong tiết đầu tiên sáng 20-9, cô P. đi ra khỏi trường bằng xe máy. Từ đó, không ai thấy cô P. trở lại trường.

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