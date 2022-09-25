Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương

Tối 24/9, Tuấn Hưng tổ chức đêm nhạc tại ban công nhà riêng ở Hàng Khay. Đây là đêm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ sau khi bị phạt vì tổ chức liveshow không xin phép. Quản lý Tuấn Hưng xác nhận với Zing nam ca sĩ được chính quyền cho phép tổ chức đêm nhạc trở lại.

Cha mẹ, vợ và con trai út cùng nhiều bạn bè thân thiết tới ủng hộ Tuấn Hưng. Trước khi bước ra sân khấu biểu diễn, nam ca sĩ ôm chặt và bắt tay cha. Đôi lúc, Tuấn Hưng rơm rớm nước mắt. Khi được hỏi lý do tuyên bố dừng ca hát nhưng vẫn tổ chức đêm nhạc, Tuấn Hưng cho biết anh muốn tạo những sân chơi đặc biệt cho khán giả lẫn đồng nghiệp.

Để tổ chức đêm nhạc, Tuấn Hưng phải đảm bảo các quy định về trật tự, an toàn và phòng chống dịch. Đêm nhạc có nhiều nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn trật tự đồng thời xếp thành hàng dài ở phía trên tạo lối đi cho người dân.



Khoảnh khắc xúc động của nam ca sĩ - Ảnh: Zingnews



Tuấn Hưng bật khóc tại show ban công. Ảnh: VnExpress

“Mọi thứ đến từ tình yêu âm nhạc. Tôi thấy may mắn khi được khán giả yêu thương. Tôi cũng mong muốn tạo ra sân chơi cho các ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, làm bất cứ điều gì, chúng ta phải hiểu luật. Nếu chúng ta cứ vô tư làm theo ý mình như tôi từng làm, nhiều chuyện không lường trước sẽ xảy ra. Tôi mong mỗi tháng có được một show thế này với sự hỗ trợ của các cơ quan đoàn thể. Tuy nhiên, tôi cũng chưa biết mọi chuyện đến đâu nên cứ hết mình ở hiện tại trước đã”, Tuấn Hưng chia sẻ với Zing.



Khán giả dành tình cảm đặc biệt dành cho Tuấn Hưng - Ảnh: Tiền Phong

Theo VnExpress, Chương trình bắt đầu lúc 20h nhưng trước đó một tiếng, khu vực phố Hàng Khay trước ban công nhà Tuấn Hưng chật kín người. Lượng người đổ về mỗi lúc một đông, kín hết dãy phố và lan sang đầu phố Tràng Tiền kế bên. Nhiều khán giả cho biết họ nắm thông tin buổi diễn qua trang cá nhân ca sĩ.

Gần 22h, Tuấn Hưng mới xuất hiện, sau màn trình diễn của các khách mời Minh Quân, nhóm Oplus, ca sĩ Minh Vương nhóm M4U. Anh hát các ca khúc quen thuộc như Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ... cùng khán giả. Ca sĩ bộc bạch: "Thế giới này nhỏ bé lắm, sân khấu này chẳng có gì đặc biệt ngoài vài cái loa, nhưng ở đây có một trái tim. Bất cứ nghệ sĩ nào muốn tồn tại thì phải được khán giả yêu thương". Nhìn cảnh hàng nghìn người hò reo tên, hát theo mình, nam ca sĩ xúc động, rơi nước mắt. Anh cởi áo lau mặt rồi ném xuống "biển" người, khiến các fan liên tục hú hét.



Tuấn Hưng cởi áo ném xuống "biển người" - Ảnh: Tiền Phong



Biển người xem Tuấn Hưng hát. Ảnh: VnExpress

Trong show đầu tiên tại ban công nhà được cấp phép, Tuấn Hưng thuê 20 nhân viên bảo an chuyên nghiệp, nhờ 50 tình nguyện viên là sinh viên hỗ trợ. Chương trình diễn ra suôn sẻ, hầu như không có sự xô đẩy, chen chúc, cãi vã để giành chỗ. Ông Sơn - thành viên ban tổ chức nói với VnExpress: "Công việc của nhóm bảo vệ buổi tối nay khá nhàn, bởi khán giả đều nghe theo lời kêu gọi của anh Hưng, không xô đẩy, giữ vệ sinh và đeo khẩu trang chống dịch". Hết buổi diễn, lực lượng ở lại thu gom rác trên phố.