Tuấn Hưng bật khóc trên show ban công vì được khán giả hết lòng ủng hộ, yêu thương

Để tổ chức đêm nhạc, Tuấn Hưng phải đảm bảo các quy định về trật tự, an toàn và phòng chống dịch. Đêm nhạc có nhiều nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn trật tự đồng thời xếp thành hàng dài ở phía trên tạo lối đi cho người dân.

Cha mẹ, vợ và con trai út cùng nhiều bạn bè thân thiết tới ủng hộ Tuấn Hưng. Trước khi bước ra sân khấu biểu diễn, nam ca sĩ ôm chặt và bắt tay cha. Đôi lúc, Tuấn Hưng rơm rớm nước mắt. Khi được hỏi lý do tuyên bố dừng ca hát nhưng vẫn tổ chức đêm nhạc, Tuấn Hưng cho biết anh muốn tạo những sân chơi đặc biệt cho khán giả lẫn đồng nghiệp.