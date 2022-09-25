"Đốn tim" với phượt thủ nhí 18 tháng tuổi theo mẹ đi khắp thế gian

Không phải ngẫu nhiên mà chị Cảnh lại đưa con nhỏ đi phượt khắp nơi, với kinh nghiệm nhiều năm độc hành cùng chiếc xe máy chinh phục mọi miền đất nước, chị mới dám tự tin đưa con cùng đi một cách an toàn.

Câu chuyện về mẹ con phượt thủ được Báo Thanh Niên chia sẻ mới đây. Hình ảnh chị Dương Thị Kim Cảnh (ngụ Đại Từ, Thái Nguyên) đưa con trai của mình đi phượt khắp nơi từ khi con mới 18 tháng tuổi khiến nhiều người phải xuýt xoa và mong ước có những chuyến đi trải nghiệm như vậy. Tuy nhiên, cũng không ít người dành những lời lẽ “ném đá” khi cho rằng “điên, hành xác”. Nhưng với chị Cảnh, mỗi người sẽ có cách nuôi dạy con khác nhau và chị chọn cách cho con được trải nghiệm, được hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn để con được khỏe mạnh, cứng cỏi hơn mỗi ngày.

“Năm 2017 mình độc hành đi phượt xuyên Việt trong 32 ngày đêm. Các cung đường như Đông Bắc, Tây Bắc là thuộc làu làu luôn, mà mình hay nói vui là thuộc đến cả đường chuột chạy, nhớ từng vị trí cột mốc. Thậm chí, rất nhiều bạn bè hay ví mình như cái Google Map chạy bằng cơm”, chị Cảnh hài hước chia sẻ và cho biết chị đi phượt từ lúc còn là giáo viên, tranh thủ từ chiều thứ sáu hết tiết là bắt đầu đi và cứ trước 7 giờ thứ hai có mặt ở trường để chào cờ đầu tuần.

Chị Cảnh kể đã có thâm niên 8 - 9 năm đi phượt xuyên Việt, mà nói như chị là đi từ cái ngày còn chưa biết đó là đi phượt, cứ thích là xách xe máy đi khắp nơi, mãi sau mới biết người ta gọi đấy là đi phượt.

Hai mẹ con ngủ lều trong chuyến đi phượt. Ảnh: Thanh Niên

Chị kể thêm: “Như ngày xưa ở quê mình con gái đâu được cho đi học lên cao đâu, nhưng bằng mọi giá mình cố gắng đi học, ra trường mình đi dạy tiểu học, dạy được 9 năm và có biên chế rồi nhưng lại quyết định nghỉ việc vì cảm thấy nghề giáo không phù hợp. Dẫu trước đó cố thi bằng mọi giá để được đi học và sau này đi dạy, nhưng thấy không hợp là mình vẫn bỏ”.

Sau khi nghỉ dạy, chị Cảnh đi học thêm đông y và về nối nghiệp gia đình. Hiện chị bán các sản phẩm dược liệu từ các bài thuốc gia truyền.

Con khỏe mạnh hơn sau mỗi chuyến đi

Chị Cảnh muốn truyền niềm đam mê đi phượt của mình cho con, nên khi con được 18 tháng tuổi và cai sữa thành công thì chị đưa con đi những cung đường ngắn ngày đầu tiên. Sau đó chị lên kế hoạch đưa con đi khắp mọi miền.

Hiện tại, cậu con trai được gần 28 tháng tuổi đã đi tất cả các tỉnh phía bắc và có một chuyến phượt dài ngày từ Thái Nguyên vào Thừa Thiên- Huế cùng mẹ. Sắp tới, chị đang lên kế hoạch để con tiếp tục chinh phục các tỉnh phía nam.

Chị Cảnh cho biết nhờ những chuyến đi nên con khỏe và hầu như chưa bị bệnh bao giờ. “Là con trai nên con phải khỏe mạnh, muốn khỏe mạnh thì không thể cứ nhốt con ở nhà, phải cho trải nghiệm hết mọi thời tiết ở các vùng miền, từ nơi 0 độ, 1 độ hay trên 40 độ vẫn thích ứng được. Khi con thích ứng được với các loại thời tiết ở nhiều địa hình khác nhau mà vẫn không ốm, tức là cơ địa của con sẽ thích ứng được với tất cả sự khắc nghiệt và có được sức khỏe tốt”, người mẹ trẻ bày tỏ.

Bữa ăn trưa của 2 mẹ con giữa khung cảnh núi rừng ở xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ trên Vietnamnet, chị Cảnh cho biết quan điểm trẻ con bây giờ được bao bọc nhiều quá, ít có cơ hội tương tác với thiên nhiên. Chị không muốn nuôi dạy con theo cách đó mà muốn con trải nghiệm, cứng cáp, dạn dĩ từ nhỏ. Trong kế hoạch đi phượt tương lai của 2 mẹ con, chị đặt mục tiêu con dần cứng cáp để có thể ăn ngủ ở lều trại với mẹ qua đêm.

Bà mẹ đơn thân cũng khẳng định rằng, chị đưa con đi phượt không phải để lấy thành tích mà muốn con rèn luyện để khoẻ mạnh, tăng khả năng giao tiếp, mạnh dạn tương tác ở các môi trường khác nhau. Cho đến giờ, chị cảm thấy hoàn toàn hài lòng với cách nuôi dạy con của mình. Kết quả là con trai chị rất khoẻ mạnh, biết tự chơi, tự ăn ngoan.

Dù nhiều lúc bị mọi người nói “điên, hành xác”, nhưng chị Cảnh cho rằng: “Cuộc sống của mình thì vẫn là mình quyết định, không thể cứ theo dư luận, cách lựa chọn nuôi con như thế nào là do mỗi người mẹ quyết định. Mình chăm con đến thời điểm này vẫn không hối hận gì và con đi học luôn được cô khen là rất ngoan, rất tự lập. Phượt là đam mê của mình thật, nhưng mình cũng không nghĩ sẽ đưa con đi được nhiều nơi như thế, nhưng cứ sau mỗi chuyến đi con lại khỏe hơn nên càng có động lực để đưa con đi nhiều chuyến hơn nữa”.