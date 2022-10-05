Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ

Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục xuất hiện với ngoại hình khác lạ, có phần “phát tướng” quá đà. Theo đó, từ khuôn mặt đến thân hình nam ca sĩ đều tròn trịa hơn nhiều so với trước. Việc ăn mặc xuề xòa của Hoài Lâm cũng tạo nên luồng dư luận trái chiều.

Hoài Lâm để lộ chiếc bụng bia kèm ngoài hình xuề xòa trong buổi ca nhạc. (Ảnh: Chụp màn hình clip TikTok)

Gần đây nhất, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoài Lâm biểu diễn các bài hát Hoa nở không màu, Sa mưa giông tại một quán cà phê. Nam ca sĩ mặc một bộ quần short, áo sơ mi ngắn tay, chân đi dép giản dị. Nhưng điểm gây chú ý chính là "chiếc bụng bia" lộ rõ khiến Hoài Lâm trông giống với một ông chú trung niên, khác hẳn với hình ảnh đẹp trai, bóng bẩy trong quá khứ.