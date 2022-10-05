Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ

Hậu trường 05/10/2022 14:24

Thời gian qua, Hoài Lâm liên tục bị kêu ca bởi nhan sắc đi xuống, vẻ ngoài xuề xòa, già nua thấy rõ.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục xuất hiện với ngoại hình khác lạ, có phần “phát tướng” quá đà. Theo đó, từ khuôn mặt đến thân hình nam ca sĩ đều tròn trịa hơn nhiều so với trước. Việc ăn mặc xuề xòa của Hoài Lâm cũng tạo nên luồng dư luận trái chiều.

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 1
Hoài Lâm để lộ chiếc bụng bia kèm ngoài hình xuề xòa trong buổi ca nhạc. (Ảnh: Chụp màn hình clip TikTok)

Gần đây nhất, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoài Lâm biểu diễn các bài hát Hoa nở không màu, Sa mưa giông tại một quán cà phê. Nam ca sĩ mặc một bộ quần short, áo sơ mi ngắn tay, chân đi dép giản dị. Nhưng điểm gây chú ý chính là "chiếc bụng bia" lộ rõ khiến Hoài Lâm trông giống với một ông chú trung niên, khác hẳn với hình ảnh đẹp trai, bóng bẩy trong quá khứ. 

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 2
Hoài Lâm gây ngỡ ngàng với diện mạo già nua, trông như một ông chú U50 đã có vài đứa con. (Ảnh: Chụp màn hình clip TikTok)

Chưa dừng lại, cộng đồng mạng lại chia sẻ tiếp một khoảnh khắc khác của Hoài Lâm. Theo đó, trong đoạn clip khi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Hoài Lâm thoải mái khi ăn uống trên livestream không ngại việc mất hình ảnh.

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 3
Hoài Lâm đã rất thoải mái khi ăn uống trên livestream. (Ảnh: Chụp màn hình livestream FB Hoài Lâm)

Từ loạt ảnh cắt ra trong livestream, Hoài Lâm hì hụt "nạp năng lượng" với dĩa cơm trên tay, vừa ăn vừa trò chuyện với khán giả. Cộng đồng mạng cũng cho rằng chính việc ăn uống có phần không kiểm soát này đã khiến cho ngoại hình của Hoài Lâm phát tướng bất ngờ trong thời gian qua.

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 4
Fan phát hiện nguyên nhân khiến Hoài Lâm phát tướng. (Ảnh: Chụp màn hình livestream FB Hoài Lâm)
Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 5

Hoài Lâm xuề xòa và phát tướng khó nhận ra. (Ảnh: Tổng hợp)

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ - Ảnh 6

Có thể thấy, Hoài Lâm được xem như một “trường hợp lạ” trong showbiz Việt. Dù vướng nhiều tai tiếng cũng như ngoại hình ngày càng "xuống dốc không phanh" nhưng anh vẫn được khán giả chào đón và dành nhiều tình cảm mỗi khi xuất hiện.

Hoài Lâm đi “quẩy” trong bar bị fan phát hiện, trạng thái mắt thâm, mặt đờ đẫn nhưng vẫn khiến dân tình náo loạn vì giọng hát tuyệt vời

Hoài Lâm đi “quẩy” trong bar bị fan phát hiện, trạng thái mắt thâm, mặt đờ đẫn nhưng vẫn khiến dân tình náo loạn vì giọng hát tuyệt vời

Dù sức khỏe và tinh thần chưa tốt, ngoại hình hốc hác, gầy guộc, mắt đờ đẫn nhưng niềm đam mê âm nhạc trong anh luôn cháy bỏng. Chỉ cầm mic hát vu vơ, Hoài Lâm khiến cả bar náo loạn vì giọng ca tuyệt vời.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm phát tướng Hoài Lâm già nua

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 54 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh