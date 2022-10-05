Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ

Thời gian qua, Hoài Lâm liên tục bị kêu ca bởi nhan sắc đi xuống, vẻ ngoài xuề xòa, già nua thấy rõ.
- Hoài Lâm lại xuất hiện với thân hình phát tướng, bụng phệ như ông chú, chàng ca sĩ từng suýt 'soán ngôi' Sơn Tùng đây sao?
- Sau thời gian dài biến mất khỏi showbiz, Hoài Lâm chuẩn bị tái xuất
Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục xuất hiện với ngoại hình khác lạ, có phần “phát tướng” quá đà. Theo đó, từ khuôn mặt đến thân hình nam ca sĩ đều tròn trịa hơn nhiều so với trước. Việc ăn mặc xuề xòa của Hoài Lâm cũng tạo nên luồng dư luận trái chiều.
Gần đây nhất, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoài Lâm biểu diễn các bài hát Hoa nở không màu, Sa mưa giông tại một quán cà phê. Nam ca sĩ mặc một bộ quần short, áo sơ mi ngắn tay, chân đi dép giản dị. Nhưng điểm gây chú ý chính là "chiếc bụng bia" lộ rõ khiến Hoài Lâm trông giống với một ông chú trung niên, khác hẳn với hình ảnh đẹp trai, bóng bẩy trong quá khứ.
Chưa dừng lại, cộng đồng mạng lại chia sẻ tiếp một khoảnh khắc khác của Hoài Lâm. Theo đó, trong đoạn clip khi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, Hoài Lâm thoải mái khi ăn uống trên livestream không ngại việc mất hình ảnh.
Từ loạt ảnh cắt ra trong livestream, Hoài Lâm hì hụt "nạp năng lượng" với dĩa cơm trên tay, vừa ăn vừa trò chuyện với khán giả. Cộng đồng mạng cũng cho rằng chính việc ăn uống có phần không kiểm soát này đã khiến cho ngoại hình của Hoài Lâm phát tướng bất ngờ trong thời gian qua.
Có thể thấy, Hoài Lâm được xem như một “trường hợp lạ” trong showbiz Việt. Dù vướng nhiều tai tiếng cũng như ngoại hình ngày càng "xuống dốc không phanh" nhưng anh vẫn được khán giả chào đón và dành nhiều tình cảm mỗi khi xuất hiện.