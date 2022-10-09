Hoài Lâm lại lộ diện với thân hình phát tướng, thái độ của những người xung quanh khiến fan 'phẫn nộ'

Hậu trường 09/10/2022 10:30

Giọng hát của Hoài Lâm vẫn được công chúng hết lời khen ngợi dù ngoại hình nam ca sĩ ngày càng phát tướng.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục lộ diện với ngoại hình phát tướng, khác xa so với hình ảnh của anh thời đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

hoai lam 1
Hoài Lâm hát Như Những Phút Ban Đầu trên bàn tiệc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm hát trên bàn tiệc bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong video, nam ca sĩ diện sơ mi và quần jean đơn giản và hát ca khúc Như Những Phút Ban Đầu đình đám một thời của mình.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng Hoài Lâm vẫn giữ ngoại hình "phúc hậu" hơn hẳn so với thời còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Bên cạnh đó, thái độ của những người ngồi xung quanh nam ca sĩ khiến cho netizen quan tâm đặc biệt.

hoai lam 2
Mọi người không mấy để tâm đến việc Hoài Lâm đang hát - Ảnh: Internet

Theo đó, cư dân mạng đã tranh cãi dữ dội về việc những người ngồi xung quanh Hoài Lâm chỉ mải lo ăn uống và trò chuyện mà không tôn trọng nam ca sĩ khi anh đang biểu diễn văn nghệ. Tuy vậy, cũng có không ít người cho rằng đây là cách hành xử quen thuộc của người dân miền Tây, việc ăn uống và trò chuyện vui vẻ trong các buổi họp mặt là điều hiển nhiên.

Cách đây ít lâu, cư dân mạng cũng truyền tay nhau đoạn video màn biểu diễn của Hoài Lâm tại một phòng trà. Trong clip, nam ca sĩ phát tướng khá rõ, vòng hai của anh lộ rõ khi diện chiếc sơ mi ôm, trông như "bụng bia" của một ông chú trung niên.

hoai lam 3

Đây không phải là lần đầu mà Hoài Lâm lộ diện với hình ảnh xuề xòa, có phần phát tướng nhiều. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng điều quan trọng là nam ca sĩ cảm thấy vui vì những gì mình làm hơn là o ép bản thân rồi không cảm thấy hạnh phúc.

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ

Ngỡ ngàng trước lý do gây phát tướng, già nua của Hoài Lâm, fan nghe xong hy vọng idol sớm lấy lại phong độ

Thời gian qua, Hoài Lâm liên tục bị kêu ca bởi nhan sắc đi xuống, vẻ ngoài xuề xòa, già nua thấy rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm ca sĩ Hoài Lâm hoài lâm hát tiệc

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 11 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 11 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 11 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh