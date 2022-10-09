Giọng hát của Hoài Lâm vẫn được công chúng hết lời khen ngợi dù ngoại hình nam ca sĩ ngày càng phát tướng.

Thời gian gần đây, Hoài Lâm liên tục lộ diện với ngoại hình phát tướng, khác xa so với hình ảnh của anh thời đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn nhận về nhiều phản ứng tích cực từ công chúng.

Hoài Lâm hát Như Những Phút Ban Đầu trên bàn tiệc - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm hát trên bàn tiệc bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong video, nam ca sĩ diện sơ mi và quần jean đơn giản và hát ca khúc Như Những Phút Ban Đầu đình đám một thời của mình.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng Hoài Lâm vẫn giữ ngoại hình "phúc hậu" hơn hẳn so với thời còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Bên cạnh đó, thái độ của những người ngồi xung quanh nam ca sĩ khiến cho netizen quan tâm đặc biệt.

Mọi người không mấy để tâm đến việc Hoài Lâm đang hát - Ảnh: Internet

Theo đó, cư dân mạng đã tranh cãi dữ dội về việc những người ngồi xung quanh Hoài Lâm chỉ mải lo ăn uống và trò chuyện mà không tôn trọng nam ca sĩ khi anh đang biểu diễn văn nghệ. Tuy vậy, cũng có không ít người cho rằng đây là cách hành xử quen thuộc của người dân miền Tây, việc ăn uống và trò chuyện vui vẻ trong các buổi họp mặt là điều hiển nhiên.

Cách đây ít lâu, cư dân mạng cũng truyền tay nhau đoạn video màn biểu diễn của Hoài Lâm tại một phòng trà. Trong clip, nam ca sĩ phát tướng khá rõ, vòng hai của anh lộ rõ khi diện chiếc sơ mi ôm, trông như "bụng bia" của một ông chú trung niên.

Đây không phải là lần đầu mà Hoài Lâm lộ diện với hình ảnh xuề xòa, có phần phát tướng nhiều. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng điều quan trọng là nam ca sĩ cảm thấy vui vì những gì mình làm hơn là o ép bản thân rồi không cảm thấy hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-lai-lo-dien-voi-than-hinh-phat-tuong-thai-do-cua-nhung-nguoi-xung-quanh-khien-fan-phan-no-511503.html