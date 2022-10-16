Hoài Lâm khóc nức nở giữa sóng livestream hậu ồn ào ngoại hình phát tướng

Mọi động thái của nam ca sĩ Hoài Lâm trong thời gian gần đây đều được công chúng hết mực quan tâm.

Vừa qua, Hoài Lâm đã có buổi phát sóng trực tuyến giao lưu cùng với những người hâm mộ của mình. Trong livestream, nam ca sĩ đã hát tặng các fan nhiều ca khúc, đáng chú ý nhất là bài hát Màu Nước Mắt.

Theo đó, khi đang hát ca khúc này, Hoài Lâm đã không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt. Người hâm mộ của nam ca sĩ tiết lộ, mỗi lần thể hiện bài hát này, anh đều khóc rất nhiều. Nhiều người cho rằng nó gắn liền với một ký ức khó quên của Hoài Lâm.

Bên cạnh đó, ngoại hình của Hoài Lâm cũng là điều gây chú ý. Sau thời gian dài không xuất hiện trên sân khấu, nam ca sĩ khá phát tướng. Một trong những lý do cho việc này là bởi chế độ sinh hoạt thất thường, anh chàng thường phải thức khuya livestream và ăn đêm nên nhan sắc xuống cấp và không kiểm soát được cân nặng của mình.

Chế độ sinh hoạt không hợp lý đã khiến Hoài Lâm tăng cân và xuống sắc - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, khi bệ che giọng hát không còn được như xưa, Hoài Lâm đã lên tiếng giải thích rằng việc thời gian dài không đứng trên sân khấu và biểu diễn trực tiếp trước khán giả đã ảnh hưởng đến giọng ca của mình.

“Một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quãng giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi." - Hoài Lâm cho hay.

Gần đây, Hoài Lâm đã cho ra mắt hai sản phẩm âm nhạc mới là Trước Sau Trời Cũng Mưa và Trách Hai Từ Thương Em. Tuy vậy, ở cả hai ca khúc này, nam ca sĩ góp giọng khác ít mà chủ yếu để giới thiệu hai giọng ca mới là DC Tâm và Duy Drake.

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