Hoài Lâm bị chê hát 'chênh phô' trên sân khấu ngày trở lại, tác giả Hoa Nở Không Màu khẳng định: 'Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi'

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết anh rất vui mừng khi Hoài Lâm xác nhận sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng.

Vào ngày 15/10 vừa qua, đêm nhạc Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm và Bạch Công Khanh đã được tổ chức tại Đà Lạt, đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ sinh năm 1995 bước lên sân khấu sau gần 4 năm vắng bóng. Cũng tại buổi biểu diễn này, Hoài Lâm đã hứa với khán giả rằng anh sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc nhất. Tuyên bố này của nam ca sĩ đã khiến dư luận được dịp xôn xao. Hoài Lâm hứa với khán giả rằng anh sẽ quay lại hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc nhất tại đêm nhạc ngày 15/10 vừa qua Trước khi tạm dừng hoạt động, Hoài Lâm là một trong những giọng ca 9X được đánh giá cao trong làng nhạc Việt. Vì vậy, trong suốt thời gian qua dù không tham gia vào showbiz thì nam ca sĩ vẫn được công chúng dành cho sự quan tâm đặc biệt.

Là một trong những đàn anh thân thiết với Hoài Lâm, mới đây nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có cuộc phỏng vấn với Dân Việt về sự tái xuất của nam ca sĩ. Nguyễn Minh Cườnt xúc động và vui mừng khi nghe tin Hoài Lâm tái xuất Với thông tin Hoài Lâm sẽ trở lại với làng nhạc Việt, Nguyễn Minh Cường cho biết anh rất xúc động và vui mừng vì đây cũng là mong ước bấy lâu của anh. Với anh, Hoài Lâm là một người em không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép mà còn có thái độ vô cùng nghiêm túc trong công việc.

"Lâm rất trách nhiệm, nhận bài hát là tập rất kỹ. Cũng có lẽ bởi tính cách của Lâm như vậy, nên chúng tôi đã yêu quý nhau tới tận bây giờ." - Nguyễn Minh Cường nói. Trước những ý kiến cho rằng giọng hát của Hoài Lâm khá chênh phô và không còn giữ được phong độ vào đêm nhạc ngày 15/10 vừa qua, Nguyễn Minh Cường khẳng định rằng "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Theo nam nhạc sĩ, việc lâu không diễn live khiến Hoài Lâm gặp nhiều thiếu sót là thật, nhưng chất giọng và cảm xúc của nam ca sĩ vẫn còn nguyên sau ngần ấy năm. Là người giúp Hoài Lâm duy trì sự nổi tiếng qua hai bài hát Hoa Nở Không Màu và Buồn Làm Chi Em Ơi trong thời gian giọng ca 9X ít hoạt động nghệ thuật, khán giả cũng tò mò về lần hợp tác tới của Nguyễn Minh Cường và đàn em. Nói về việc này, nam nhạc sĩ khẳng định sản phẩm mới của hai người sẽ ra đời trong thời gian sớm. "Tôi với Lâm có cái hẹn từ lâu, đó là mỗi năm hai anh em sẽ làm với nhau một bài hát để kỷ niệm. Chắc chắn là sớm thôi, bài hát mới của hai anh em tôi sẽ ra đời." - Nguyễn Minh Cường tiết lộ. Ảnh: Zing, Internet, NVCC

Trở lại sân khấu sau 4 năm, Hoài Lâm xúc động quên lời, cam kết hoạt động nghệ thuật thật nghiêm túc Hoài Lâm vừa qua đã có màn trở lại showbiz sau 4 năm dài không biểu diễn trên sân khấu thông qua một đêm nhạc tại Đà Lạt.

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