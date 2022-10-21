Bị chê cười vì sinh con sớm, vợ cũ Hoài Lâm đáp trả cực gắt khiến anti-fan cũng phải 'cứng họng'

Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm - đã có màn đáp trả cực gắt trước những câu hỏi kém duyên đến từ phía anti-fan.

Tuy không hoạt động trong làng giải trí, Cindy Lư vẫn được công chúng quan tâm và dõi theo nhờ các nền tảng mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình trên trang cá nhân.

Mới đây trên tài khoản TikTok của mình, Cindy Lư đã đăng tải một đoạn video ghi lại khoảnh khắc mình vui đùa cùng các con. Người đẹp kèm theo chú thích: "Sinh con sớm chi vậy em, còn tuổi chơi mà?". Đây cũng là một trong những câu hỏi kém duyên mà cô nhận được thường xuyên dưới cương vị một bà mẹ trẻ. Vợ cũ Hoài Lâm cũng "không vừa" và tự đáp lại: "Dạ em chơi chung với con." Cindy Lư đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet Dưới video này, một cư dân mạng đã để lại bình luận liên quan đến nam rapper Đạt G: "Sinh cho Đạt G một đứa nữa cho có chị có em". Đối diện với lời đề nghị khiếm nhã này, Cindy Lư dường như không giữ được bình tĩnh và đáp lại: "Có nhiều chuyện thì cũng ráng tìm hiểu cho kỹ rồi hãy nhiều chuyện, anh đàn bà ơi".

Được biết, đây không phải lần đầu mà vợ cũ Hoài Lâm nhận được những bình luận liên quan đến Đạt G trên trang cá nhân của mình. Trước đó, có nhiều comment như: "Bị Đạt G đánh cái nào chưa?", "Đạt G còn biết boxing nữa"... Những lúc đọc được các lời lẽ không hay này, Cindy Lư cũng đáp lại không chút ngần ngại: "Không anh ơi, em không bị đánh cái nào. Mà dạo này em cũng bị hung dữ, em hay đánh mấy thằng nhiều chuyện lắm"; "Biết boxing để đấm bạn hay chi"... Bên cạnh việc bị đùa cợt về chuyện hẹn hò với Đạt G, Cindy Lư cũng thường xuyên bị netizen chê nhan sắc héo mòn. Trước những câu nói này, cô đáp: "Có mất hay còn nhan sắc gì cũng đâu phải của anh". Chuyện tình của Cindy Lư và nam rapper Đạt G gây ra nhiều ồn ào - Ảnh: Internet Cindy Lư hẹn hò với nam rapper Đạt G vào năm 2021 sau khi chia tay với Hoài Lâm. Tuy nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả, người đẹp vẫn luôn bảo vệ chuyện tình của mình và bày tỏ sự tự hào về bạn trai mới.

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