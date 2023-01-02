Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm

Hậu trường 02/01/2023 19:48

Bạch Công Khanh vừa qua đã có buổi diễn tại Đà Lạt cùng với ca sĩ Hoài Lâm. Nam nghệ sĩ nhận về nhiều phản hồi tiêu cực sau ồn ào 'cạch mặt' Nam Em.

Hoài LâmBạch Công Khanh mới đây đã có sân khấu tiếp theo kết hợp cùng nhau trong đêm diễn vào tối ngày 31/12. Tại đây, cặp đôi này cũng đã có màn song ca Khúc Giao Mùa nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả.

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh 1

Khúc Giao Mùa là ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Tuấn mỗi khi mùa xuân về, gắn liền với "giai thoại khúc giao tranh" giữa diva Mỹ Linh và Thu Minh. Tuy nhiên, ở sân khấu này, cặp đôi Bạch Công Khanh và Hoài Lâm đã có màn phối hợp đầy mượt mà, không hề tạo ra sự căng thẳng.

Vốn là người kiệm lời nên Bạch Công Khanh đã thay mặt đàn em dẫn dắt chương trình, giới thiệu những ca khúc mà cả hai sẽ cùng nhau biểu diễn trong đêm nhạc. Thế nhưng, bên dưới đoạn clip đã xuất hiện không ít bình luận trái chiều dành cho Bạch Công Khanh trên sân khấu lần này. 

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh 2

Theo đó, nhiều ý kiến đã cho rằng Bạch Công Khanh cố tình hạn chế nhận những show chung với Nam Em, thay vào đó lại thường xuyên xuất hiện cùng với Hoài Lâm trên sân khấu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bênh vực Bạch Công Khanh, họ cho rằng việc BTC đêm nhạc muốn book ai biểu diễn thì việc này Bạch Công Khanh không thể can thiệp. Rất có thể vì thấy hiệu ứng khán giả trong mỗi đêm nhạc có Bạch Công Khanh và Hoài Lâm rất tốt nên BTC đã tiếp tục mời cả hai hát cùng nhau phục vụ khán giả, chứ cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện ồn ào với Nam Em. 

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh 3

Về phía Nam Em, mới đây cô đã cùng với Song Luân vừa có đêm nhạc chung tại Đà Lạt, cũng là nơi mà cặp đôi Nam Em - Bạch Công Khanh đã từng nhiều lần song ca bên nhau. Tuy đây mới là lần thứ hai hợp tác nhưng Nam Em cùng Song Luân đã có nhiều tiết mục được khen ngợi, không chỉ ăn ý về giọng hát mà còn có nhiều hành động tình cảm dành cho đối phương. Nam Em vốn có chiều cao đáng nể nhưng khi đứng cạnh Song Luân, nhìn cô vẫn rất dịu dàng nhỏ bé.

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh 4Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm - Ảnh 5

Rất nhiều khán giả đã hy vọng Song Luân sẽ là bạn song ca lâu dài với Nam Em, sau khi cô chịu nhiều tổn thương khi xảy ra xích mích với Bạch Công Khanh. Chưa kể Song Luân từng mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ Nam Em, khẳng định anh không quan tâm tới những gì người khác nói về cô mà chỉ thấy Nam Em là cô gái tích cực.

Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai

Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai

Một đoạn video trong quá khứ trong buổi biểu diễn của Bạch Công Khanh và Nam Em mới đây đã được một cư dân mạng “đào lại”, qua đó làm rõ mối quan hệ thật sự của cặp đôi này.

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Từ khóa:   Bạch Công Khanh Nam Em Hoài Lâm Song Luân Bạch Công Khanh và Nam Em

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