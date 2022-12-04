'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh

Hậu trường 04/12/2022 08:56

Sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết Thân Thúy Hà có đường hôn nhân trắc trở và từng có một đời chồng. Người đẹp từng có khoảng thời gian khó khăn sống độc thân nuôi con, đến khi ngoài 40 tuổi cô mới có được con gái thứ 2.

Thân Thúy Hà xuất thân từ làng mẫu trước khi bén duyên với phim ảnh. Từ khi chuyển sang diễn xuất, Thân Thúy Hà gặt hái nhiều thành công và được nhiều người yêu mến qua những vai diễn chính diện lẫn phản diện. Gần đây nhất, Thân Thúy Hà gây ấn tượng với vai bà Phú trong bộ phim truyền hình Duyên Kiếp khiến khán giả lẫn đồng nghiệp "nhớ mặt gọi tên" qua dự án.

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh - Ảnh 1
 Thân Thúy Hà gây ấn tượng với vai bà Phú trong bộ phim truyền hình Duyên Kiếp - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thành công nhưng ít ai biết Thân Thúy Hà có đường hôn nhân trắc trở và từng có một đời chồng. Người đẹp từng có khoảng thời gian khó khăn sống độc thân nuôi con, đến khi ngoài 40 tuổi cô mới có được con gái thứ 2 Hera.

Thân Thúy Hà cho biết cô mang thai con trai lớn Duy Anh lúc 30 tuổi, còn con gái Hera lúc 40 tuổi. Để chuẩn bị cho việc mang thai lần hai, cô đã đi kiểm tra sức khỏe, lên kế hoạch cho việc có con. Đến gần ngày sinh, nữ diễn viên Duyên Kiếp quyết định sang Mỹ để sinh con. Thân Thúy Hà cho biết nếu sinh con trai Duy Anh nhẹ nhàng bao nhiều thì với bé Hera lại chật vật bấy nhiêu.

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh - Ảnh 2
Thân Thúy Hà quyết định sang Mỹ để sinh con thứ 2 ở tuổi U40 - Ảnh: Internet

Cô kể trong quá trình thăm khám, cô dặn bác sĩ là mình muốn sinh thường và không gây tê vì bị đau lưng. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như nữ diễn viên nghĩ "Tôi đau bụng 3 ngày 4 đêm, tới giờ tôi vẫn còn nhớ những cơn gò kinh khủng cỡ nào. Ở bên Mỹ mình không có bảo hiểm, mỗi lần đi vô đo tim thai tốn 2.700 đô, tôi phải đi ba lần như vậy. 3 ngày 4 đêm đó tôi không ăn nổi mà cũng không ngủ được, mình kiệt sức sau mỗi cơn gò. Khi vào viện, tôi đau quá không chịu nổi và yêu cầu bác sĩ gây tê liền. Ban đầu mình sợ đau lưng nhưng lúc đó cứ kệ, vậy mà hơn 6 tiếng sau mới sinh được". Thân Thúy Hà còn hài hước rằng khi con gái vừa chào đời "khóc một cái là biết cái nết liền".

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh - Ảnh 3
Thân Thúy Hà cho biết nếu sinh con trai Duy Anh nhẹ nhàng bao nhiều thì với bé Hera lại chật vật bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Lên chức làm mẹ lần 2 khi Thân Thúy Hà đã ngoài 40 nên việc sinh nở thêm phần khó khăn. Danh tính người bố của Hera lại không được tiết lộ. Người đẹp cho biết sự ra đời của Hera hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Nữ diễn viên muốn có thêm con nhưng không muốn kết hôn nên ngỏ ý với bạn trai mình chỉ cần có một đứa con và nhận được sự đồng ý.

'Mẹ' của Bạch Công Khanh trong Duyên Kiếp: Độc thân nuôi 2 con, sinh con thứ 2 ở tuổi U40, chi tiền khủng qua Mỹ 'vượt cạn' vẫn khó sinh - Ảnh 4
Thân Thúy Hà ở tuổi U40 vẫn độc thân nuôi hai con, chưa đi thêm bước nữa - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thân Thúy Hà có cuộc sống vô cùng hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. Ở tuổi 44, cô vẫn độc thân nuôi hai con, chưa đi thêm bước nữa. Khoảng thời gian rảnh không tham gia đóng phim, nữ diễn viên thường đưa các con đi du lịch nhiều nơi. Thu nhập từ việc đóng phim đủ lo cho cuộc sống của 3 mẹ con, vì thế mà cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

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Thân Thúy Hà có xuất phát điểm từ người mẫu nhưng có sự nghiệp tạm gọi là chạm tới đỉnh cao trong diễn xuất, tuy nhiên cuộc sống đời tư lại khá phức tạp khi vướng nhiều ồn ào với đồng nghiệp và trải qua qua biến cố trong hôn nhân.

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