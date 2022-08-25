Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong "sóng gió", bí mật danh tính bố nhóc tỳ

Trừ cuộc hôn nhân đầu tiên, khán giả được biết người chồng đầu tiên của cô là Anh Vũ thì danh tính bạn trai cha của đứa con gái thứ 2 lại không được tiết lộ. Mặc kệ những scandal bủa vây, cô trở thành người mẹ đơn thân đắt giá khi hết mình làm việc để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho hai nhóc tỳ. Nhìn về hành trình để mang con gái thứ hai đến với thế giới này không hề dễ dàng, Thân Thúy Hà cho hay, đứa thứ nhất dễ dàng bao nhiêu thì đứa thứ hai chật vật, vất vả bấy nhiêu.

Trong chương trình "Tâm sự với mẹ bỉm sữa", diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về hành trình sinh bé thứ hai ở nơi đất khách quê người khi đó đã ở ngưỡng tuổi 40 vào năm 2020.

“Đứa thứ 2 thì lì hơn. Đó giờ tôi đóng bao nhiêu cảnh sinh đẻ trên phim mà chưa biết đau đẻ như thế nào để rặn. Tôi nói bác sĩ mình nhất định muốn sinh thường, không muốn gây tê vì bị đau lưng. Tôi đau bụng 3 ngày 4 đêm. Tôi sinh ở Mỹ nên đâu có bảo hiểm, chỉ vào viện đo tim thai thôi cũng mất 2700 đô (khoảng 62 triệu đồng). 3 ngày 4 đêm tôi không ăn ngủ được, mỗi cơn gò đều rất đau. Đến lúc đau quá, tôi kiệt sức nên bảo bác sĩ gây tê, chịu đau lưng cũng được. Gây tê xong hơn 6 tiếng sau tôi mới sinh", nữ diễn viên nhớ lại.

Thân Thúy Hà vượt cạn lần 2 khá khó khăn vì chịu đau trong một thời gian dài.

Ở tuổi 41 sinh con thứ hai, Thân Thúy Hà có con trai phụ giúp mẹ trông em

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Thân Thúy Hà bí mật sinh con trên đất Mỹ

Đặc biệt khi nhắc về người đàn ông là cha của con gái thứ hai, nữ người mẫu muốn giấu kín chuyện đời tư: "Hà cũng luôn thắc mắc tại sao mọi người muốn biết ba của bé Hera để làm gì? Thỏa mãn sự tò mò của bản thân thôi chứ thật sự không cần thiết. Bản thân Hà muốn giấu kín chuyện đời tư. Mình muốn khán giả biết và yêu quý mình qua những sản phẩm nghệ thuật chứ không phải chuyện cá nhân".

Danh tính bố của nhóc tỳ thứ hai đang là ẩn số.





Cô con gái đáng yêu, xinh xắn sau 10 năm chờ đợi của Thân Thuý Hà

Thân Thúy Hà thích hòa mình thiên nhiên, bất ngờ lộ "tổ ấm" bình dị

Câu chia sẻ thẳng thắn của người đẹp cũng giúp khán giả rõ ràng hơn trong nhiều thắc mắc của bản thân. Rõ ràng, mỗi người diễn viên hay nghệ sĩ tâm huyết đều muốn thành công và tạo dấu ấn trong sự nghiệp chứ không phải đi lên từ những chiêu trò hay câu chuyện ngoài lề. Sau nhiều năm cống hiến và làm nghề, Thân Thúy Hà có một niềm đam mê và khát vọng mãnh liệt với công việc này, không chỉ đơn giản là một phương thức kiếm tiền nuôi sống bản thân và hai con nhỏ mà nó còn là thanh xuân, tuổi trẻ mà cô đã bỏ rất nhiều sức lực.

Cô rạng rỡ trong ngày trở lại phim trường.

Thời gian gần đây, Thân Thúy Hà đang góp mặt trong bộ phim Duyên Kiếp với những thành tích nổi bật. Khán giả dành sự quan tâm đặc biệt tới cô và những câu chuyện thú vị xung quanh người đẹp.