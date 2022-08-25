Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong "sóng gió", bí mật danh tính bố nhóc tỳ

Hậu trường 25/08/2022 15:35

Thân Thúy Hà có xuất phát điểm từ người mẫu nhưng có sự nghiệp tạm gọi là chạm tới đỉnh cao trong diễn xuất, tuy nhiên cuộc sống đời tư lại khá phức tạp khi vướng nhiều ồn ào với đồng nghiệp và trải qua qua biến cố trong hôn nhân.

Trong chương trình "Tâm sự với mẹ bỉm sữa", diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về hành trình sinh bé thứ hai ở nơi đất khách quê người khi đó đã ở ngưỡng tuổi 40 vào năm 2020.

Trừ cuộc hôn nhân đầu tiên, khán giả được biết người chồng đầu tiên của cô là Anh Vũ thì danh tính bạn trai cha của đứa con gái thứ 2 lại không được tiết lộ. Mặc kệ những scandal bủa vây, cô trở thành người mẹ đơn thân đắt giá khi hết mình làm việc để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho hai nhóc tỳ. Nhìn về hành trình để mang con gái thứ hai đến với thế giới này không hề dễ dàng, Thân Thúy Hà cho hay, đứa thứ nhất dễ dàng bao nhiêu thì đứa thứ hai chật vật, vất vả bấy nhiêu.

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 1

Thân Thúy Hà rạng rỡ trong thời kỳ mang thai lần 2. 

 “Đứa thứ 2 thì lì hơn. Đó giờ tôi đóng bao nhiêu cảnh sinh đẻ trên phim mà chưa biết đau đẻ như thế nào để rặn. Tôi nói bác sĩ mình nhất định muốn sinh thường, không muốn gây tê vì bị đau lưng. Tôi đau bụng 3 ngày 4 đêm. Tôi sinh ở Mỹ nên đâu có bảo hiểm, chỉ vào viện đo tim thai thôi cũng mất 2700 đô (khoảng 62 triệu đồng). 3 ngày 4 đêm tôi không ăn ngủ được, mỗi cơn gò đều rất đau. Đến lúc đau quá, tôi kiệt sức nên bảo bác sĩ gây tê, chịu đau lưng cũng được. Gây tê xong hơn 6 tiếng sau tôi mới sinh", nữ diễn viên nhớ lại.

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 2

Thân Thúy Hà vượt cạn lần 2 khá khó khăn vì chịu đau trong một thời gian dài.

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 3

Ở tuổi 41 sinh con thứ hai, Thân Thúy Hà có con trai phụ giúp mẹ trông em

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 4

Người đẹp dẫn con gái đi du lịch khắp nơi khi bé đã trưởng thành

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 5

Thân Thúy Hà bí mật sinh con trên đất Mỹ

Đặc biệt khi nhắc về người đàn ông là cha của con gái thứ hai, nữ người mẫu muốn giấu kín chuyện đời tư: "Hà cũng luôn thắc mắc tại sao mọi người muốn biết ba của bé Hera để làm gì? Thỏa mãn sự tò mò của bản thân thôi chứ thật sự không cần thiết. Bản thân Hà muốn giấu kín chuyện đời tư. Mình muốn khán giả biết và yêu quý mình qua những sản phẩm nghệ thuật chứ không phải chuyện cá nhân".

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 6

Danh tính bố của nhóc tỳ thứ hai đang là ẩn số.


Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 7

Cô con gái đáng yêu, xinh xắn sau 10 năm chờ đợi của Thân Thuý Hà

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 8 

Thân Thúy Hà thích hòa mình thiên nhiên, bất ngờ lộ "tổ ấm" bình dị

Câu chia sẻ thẳng thắn của người đẹp cũng giúp khán giả rõ ràng hơn trong nhiều thắc mắc của bản thân. Rõ ràng, mỗi người diễn viên hay nghệ sĩ tâm huyết đều muốn thành công và tạo dấu ấn trong sự nghiệp chứ không phải đi lên từ những chiêu trò hay câu chuyện ngoài lề. Sau nhiều năm cống hiến và làm nghề, Thân Thúy Hà có một niềm đam mê và khát vọng mãnh liệt với công việc này, không chỉ đơn giản là một phương thức kiếm tiền nuôi sống bản thân và hai con nhỏ mà nó còn là thanh xuân, tuổi trẻ mà cô đã bỏ rất nhiều sức lực.

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 9

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 10

Cô rạng rỡ trong ngày trở lại phim trường.

Thân Thúy Hà sinh con lần 2 trong 'sóng gió', bí mật danh tính bố nhóc tỳ - Ảnh 11

Thời gian gần đây, Thân Thúy Hà đang góp mặt trong bộ phim Duyên Kiếp với những thành tích nổi bật. Khán giả dành sự quan tâm đặc biệt tới cô và những câu chuyện thú vị xung quanh người đẹp.

Hoài Linh trở lại miền Trung sau ồn ào, đàn em tiết lộ tính cách ngoài đời của nam danh hài khiến CĐM không khỏi xúc động

Hoài Linh trở lại miền Trung sau ồn ào, đàn em tiết lộ tính cách ngoài đời của nam danh hài khiến CĐM không khỏi xúc động

Đàn em (nghệ sĩ Bình Tinh) đã tiết lộ về những ân tình đáng quý mà Hoài Linh dành cho anh em trong chuyến lưu diễn miền Trung khiến ai nấy không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Hậu trường Thân Thúy Hà Cuộc đời nghệ sĩ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 14 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh